Киберспорт
Киберфутбол
Р§Рњ 2022
Главная
Киберспорт
Киберфутбол

Сегодня, 01:50

В FIFA 23 предсказали победу сборной Аргентины на ЧМ-2022. Четвертый раз в истории видеоигра верно определила победителя

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сборная Аргентины.
Фото Global Look Press
Первая тройка ЧМ-2022 по симуляции в FIFA 23.
1/2

Компания Electronic Arts верно определила победителя чемпионата мира-2022 через симуляцию турнира в футбольном симуляторе FIFA 23.

Перед стартом первенства в Катаре EA Sports опубликовала в социальных сетях результаты симуляции: в финале сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0), а в матче за третье место победила Франция.

В реальной жизни сборная Аргентины на ЧМ-2022 в финале обыграла Францию: основное время закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее были аргентинцы — 4:2.

Для симулятора FIFA это четвертое правильное предсказание итогов чемпионата мира. Ранее такое было в 2010, 2014 и 2018 годах.

Первая тройка ЧМ-2022 по симуляции в FIFA 23.
Первая тройка ЧМ-2022 по симуляции в FIFA 23.
Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Капитан команды Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Федерер: «Снова и снова ты, Месси, переопределяешь величие»
Полузащитник сборной Аргентины: «Как только игра закончилась, на глаза навернулись слезы, все от счастья»
Мостовой назвал финал ЧМ-2022 фантастическим
Голкипер сборной Аргентины в раздевалке призвал почтить минутой молчания старания Мбаппе в финале ЧМ-2022
Месси — о победе на ЧМ-2022: «Мне столько раз это снилось»
Стало известно, что Макрон сказал Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кроос, Джеко и Одегор вошли в новую команду недели FIFA 23
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости