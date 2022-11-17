Кроос, Джеко и Одегор вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила девятую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Реала» Тони Кроос — 90 OVR. 32-летний немец в прошедшие выходные забил гол и сделал голевую передачу в матче против «Кадиса» (2:1).

«Команда недели сделает паузу во время чемпионата мира. Эти TOTW-карточки будут доступны со среды, 16 ноября, по среду, 23 ноября. Выбор команды недели возобновится после возобновления сезона внутри лиги», — отметила пресс-служба EA Sports.

Heading into the break on ?. #TOTW 9??'s arrived. Available now in #FUT ?



Team of the Week will pause during the FIFA World Cup(tm). The final TOTW will run from Wednesday November 16 to Wednesday November 23. It will resume after the resumption of the domestic league season. pic.twitter.com/3d493cafr1 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 16, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 16 ноября.