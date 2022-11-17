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Сегодня, 00:13

Кроос, Джеко и Одегор вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила девятую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Реала» Тони Кроос — 90 OVR. 32-летний немец в прошедшие выходные забил гол и сделал голевую передачу в матче против «Кадиса» (2:1).

«Команда недели сделает паузу во время чемпионата мира. Эти TOTW-карточки будут доступны со среды, 16 ноября, по среду, 23 ноября. Выбор команды недели возобновится после возобновления сезона внутри лиги», — отметила пресс-служба EA Sports.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 16 ноября.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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