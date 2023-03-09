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Сегодня, 03:43

Салах, Гризманн и Зюле вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
19-я команда недели FIFA 23.
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Компания EA Sports представила 19-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 93 OVR. 30-летний египтянин забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0).

19-я команда недели FIFA 23.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 8 марта.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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