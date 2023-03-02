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Сегодня, 02:23

Месси вошел в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
18-я команда недели FIFA 23.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила 18-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси — 92 OVR. 35-летний аргентинец забил гол и сделал 2 голевые передачи в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0).

18-я команда недели FIFA 23. Фото Twitter
18-я команда недели FIFA 23.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 1 марта.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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