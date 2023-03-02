Месси вошел в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 18-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси — 92 OVR. 35-летний аргентинец забил гол и сделал 2 голевые передачи в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0).

18-я команда недели FIFA 23. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 1 марта.