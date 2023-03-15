Мостовой — о контракте с EA Sports: «Меня информируют, что все нормально»

Экс-игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ», будет ли в игре FIFA 24 использоваться его карточка героя.

«У меня есть контракт с EA Sports. Он подписан на четыре года с опцией продления. Сейчас идет второй год. Мы постоянно держим связь. Меня информируют, что все нормально. Не забывайте, что я большую часть карьеры проиграл за границей, во многих странах. Поэтому это тоже играет роль. Не боюсь ли, что моя карточка исчезнет из игры? Ясно, что мы все боимся. Ну а что. Мы ничего не можем сделать», — сказал Мостовой «СЭ».