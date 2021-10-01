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PES 2022 вошла в историю по негативным оценкам

01:22
Лионель Месси в eFootball 2022. Фото Twitter Страница eFootball 2022 в Steam.
Лионель Месси в eFootball 2022. Фото Twitter

В четверг, 30 сентября, состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора eFootball 2022. Эта игра является продолжением серии Pro Evolution Soccer (PES) и распространяется бесплатно.

Месси и&nbsp;Неймар в&nbsp;PES 2022. Месси и Иньеста презентовали PES 2022

Новая часть популярного футсима стала в Steam самой низко оцененной игрой за всю историю сервиса. На данный момент на игру написано 8811 обзоров от пользователей, из которых всего 9 процентов оценили игру положительно.

Пользователи остались недовольны качеством игровой картинки, цветовым оформлением, багами и недоработками, а также тем, как выглядят сами футболисты. Претензии есть, как по поводу малоизвестных футболистов, так и по поводу лиц Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

ЭниWay: «Все хорошее в этой игре заканчивается на загрузочном экране с Месси».

Easy_Katka: «Что за цвета меню? Что за графика? Что за разрешение? После одного матча, глаза болят... Как можно выпускать такое».

1343: «Жаль, максимально жаль. Искренне ждал хоть чего-то положительного, но не могу выделить абсолютно ничего такого. Одно разочарование, сплошной негатив. ПЕС умерла».

Доброта: «Я так ждал. И мне так больно».

Страница eFootball 2022 в Steam.
Страница eFootball 2022 в Steam.

Напомним, ранее разработчки eFootball 2022 объявили, что выходить игра будет частями. Окончательная версия будет доступна только зимой 2022 года. Главными новшествами должны стать новый игровой движок и кросс-платформенная игра между пользователями консолей, ПК и мобильных устройств.

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Евгений Козинов все материалы автора

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