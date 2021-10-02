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Разработчики PES 2022 пообещали исправить игру, которая стала самой низко оцененной в истории

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eFootball 2022. Фото Twitter
eFootball 2022. Фото Twitter

Разработчики нового футбольного симулятора eFootball 2022, который является продолжением серии Pro Evolution Soccer, выступили с заявлением по поводу критики со стороны игроков. Новая часть популярного футсима стала в Steam самой низко оцененной игрой за всю историю сервиса.

Лионель Месси в&nbsp;eFootball 2022. PES 2022 вошла в историю по негативным оценкам. Даже Месси и Роналду выглядят в игре очень странно

«После выпуска eFootball 2022 мы получили множество отзывов и вопросов относительно игрового баланса, в том числе скорость передач и игру в защите. Мы также хотели бы отметить, что были сообщения о проблемах, с которыми пользователи сталкивались с кат-сценами, мимикой, движениями игроков и поведением мяча.

Мы очень сожалеем о проблемах и хотим заверить всех, что серьезно отнесемся ко всем проблемам и постараемся улучшить текущую ситуацию.

Игра будет постоянно обновляться, качество будет улучшаться, а контент будет постоянно добавляться. Начиная со следующей недели, мы будем готовиться к обновлению в октябре, одновременно получая дополнительные мнения посредством анкет среди пользователей.

Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить как можно больше пользователей, и надеемся на вашу постоянную поддержку eFootball 2022?, — говорится в пресс-релизе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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