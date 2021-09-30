Бензема, Жезус и Дест вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Реала» Карим Бензема — 90 OVR. На прошлой неделе француз забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в матче против «Мальорки» (6:1).

90 CF ?

ST ?? RW

?? 84



This #FUT Team of the Week has it all ?#TOTW 2, the one available during #FIFA22 Worldwide Launch! Live in-game now ? pic.twitter.com/J3kVn2QM9T — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 29, 2021

Официальный выход футсима состоится 1 октября этого года. В среду, 22 сентября, игрокам стала доступна предварительная версия на 10 часов.