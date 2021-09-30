Бензема, Жезус и Дест вошли в новую команду недели FIFA 22
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Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Реала» Карим Бензема — 90 OVR. На прошлой неделе француз забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в матче против «Мальорки» (6:1).
Официальный выход футсима состоится 1 октября этого года. В среду, 22 сентября, игрокам стала доступна предварительная версия на 10 часов.
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