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Бензема, Жезус и Дест вошли в новую команду недели FIFA 22

00:17
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Реала» Карим Бензема — 90 OVR. На прошлой неделе француз забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в матче против «Мальорки» (6:1).

Официальный выход футсима состоится 1 октября этого года. В среду, 22 сентября, игрокам стала доступна предварительная версия на 10 часов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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