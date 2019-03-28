Черышев включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев за матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0). В двух играх он забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.