Черышев включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев за матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0). В двух играх он забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
New #TOTW, based on International performances. #FUT pic.twitter.com/ux6UJ7841j– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 27 марта 2019 г.
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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