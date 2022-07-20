Мбаппе будет на обложке нового футбольного симулятора FIFA 23

Во вторник, 19 июля, были представлены обложки нового футбольного симулятора FIFA 23.

Третий год подряд главным лицом игры будет нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе. В Twitter были опубликованы два варианта обложки с участием 23-летнего француза.

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября этого года на всех популярных платформах.

Напомним, что FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Дальше игры будут называться EA FC, так как компания EA Sports не продлила контракт с Международной федерацией футбола (ФИФА).