Abeldos выиграл чемпионат РФС по интерактивному футболу 2022

Гранд-финал чемпионата России по интерактивному футболу 2022 прошел 3 апреля в киберспортивном комплексе Yota Арена в Москве. В финальном матче Даниил Абельдяев победил Максима Борисова со счетом 2:0 и заработал 500 тысяч рублей.

Чемпионат России по интерактивному футболу был организован Федерацией компьютерного спорта России и Российским футбольным союзом. За звание чемпиона боролись восемь сильнейших киберфутболистов России.

Общий призовой фонд чемпионата составил 1 миллион рублей. Матчи проходили в футбольном симуляторе FIFA 22 на игровых консолях PlayStation 5 в режиме FUT (FIFA Ultimate Team).

В матче за третье место победил Павел Скуратов. Он обыграл Роберта Фахретдинова со счетом 2:1.