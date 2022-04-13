Российские клубы с сборная удалены из симулятора FIFA 22

В футбольном симуляторе FIFA 22 с выходом нового, девятого патча полностью удалены российские клубы и сборная России. Кроме того, из игры пропали стадион «Открытие Банк Арена», а также вся российская атрибутика.

Если же у пользователя игры в качестве любимой команды был выбран один из российских клубов, то он автоматически изменится на «ПСЖ». При этом российские футболисты остались в футбольном симуляторе.

Кроме удаления российских команд, в игре были обновлены формы команд, лица футболистов, вид стадионов, а также других объектов. Обновление уде доступно для ПК, а на консолях выйдет в ближайшее время.

Напомним, ФИФА и УЕФА в феврале отстранили все российские команды от участия в своих турнирах. Сборная России по футболу не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.