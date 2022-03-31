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Сегодня, 00:12

Бэйл, Ди Мария и Навас вошли в новую команду недели FIFA 22

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кейлор Навас.
Фото Twitter

Компания EA Sports представила 28-ю команду недели FIFA 22, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас — 90 OVR. 35-детний вратарь достиг отметки в 100 сыгранных матчей за национальную команду. Ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Канады (1:0).

Также в команду недели вошли Люк Шоу (Англия, 86 OVR), Анхель Ди Мария (Аргентина, 89 OVR), Гарет Бэйл (Уэльс, 84 OVR) и Мартин Ожегор (Норвегия, 84 OVR).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 30 марта.

Анхель Ди Мария
Гарет Бэйл
Кейлор Навас
Сборная Коста-Рики по футболу
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