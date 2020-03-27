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«Усы мои, держитесь». Губерниев поддержал Игоря Николаева

00:10
Игорь Николаев. Фото Super
Игорь Николаев. Фото Super
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку певцу и композитору Игорю Николаеву. Знаменитый болельщик «Локомотива» доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.

«Еще и подозрение у Игоря Николаева! Усы мои, держитесь!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее Губерниев поддержал другого звездного певца, болельщика «Динамо» Льва Лещенко, у которого также подозрение на коронавирус.

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев.

В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.

Общее количество погибших составляет около 22,9 тысячи. Примерно 120,9 тысяч человек вылечились.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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