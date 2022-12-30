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Защитник сборной Англии Магуайр выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Харри Магуайр выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Покойся с миром, Пеле, один из величайших в истории. Какой вы пример для подражания на поле и за его пределами. Победитель трех чемпионатов мира — невероятно», — написал Магуайр в Twitter.

82-летний Пеле умер в четверг. Причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Бразильский нападающий в составе национальной команды трижды выигрывал чемпионат мира в качестве игрока — в 1958, 1962 и 1970 года. Пеле внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

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