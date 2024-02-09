УЕФА почтил память 21 представителя российского футбола

На 48-м конгрессе УЕФА, который прошел в Париже, почтили память 21 представителя российского футбола. Президент УЕФА Александр Чеферин объявил минуту молчания в память об умерших за время, прошедшее с прошлого конгресса УЕФА в апреле 2023 года футболистов, тренеров, футбольных функционеров и всех, кто был связан с футболом.

На экране были показаны представители России: Андрей Будогосский, Владимир Бутов, Вячеслав Варюшин, Дмитрий Васильев, Владимир Голубинский, Виктор Гузь, Василий Дергач, Вадим Лосев, Андрей Малосолов, Вениамин Мандрыкин, Виктор Мурашко, Юрий Перескоков, Юрий Петров, Владимир Прохоров, Владимир Силованов, Борис Старухин, Леонид Ткаченко, Рудольф Ходеев, Александр Цилюрик, Даниил Шеметов и Корней Шперлинг.

Следующий очередной 49-й конгресс УЕФА состоится 3 апреля 2025 года в Белграде.

Алексей Френкель