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15 февраля, 16:25

Суд отказал Червиченко в деле по иску к «СЭ» и Чернышову в полном объеме

Ана Горшкова
Корреспондент
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В среду, 14 февраля, в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по иску экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко к нашему изданию и бывшему тренеру красно-белых Андрею Чернышову. Заседание было инициировано Червиченко по мотивам интервью Чернышова для рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам».

Как сообщает футбольная правовая компания «Алетейя», суд отказал Червиченко в полном объеме в его требованиях о признании несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений, изложенных в статье.

По данным источника, Червиченко просил суд обязать опубликовать опровержение и взыскать с Чернышова и «Спорт-Экспресса» по 1 миллиону рублей с каждой стороны.

Интервью Чернышова, который в 2003 году несколько туров был главным тренером «Спартака», вышло в «СЭ» в августе 2023 года. В нем специалист выразил предположение, что Червиченко мог быть причастен к случившемуся допинговому скандалу с полузащитником Егором Титовым.

Источник: https://t.me/AletheiaLaw/118
Андрей Чернышов
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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