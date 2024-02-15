Суд отказал Червиченко в деле по иску к «СЭ» и Чернышову в полном объеме

В среду, 14 февраля, в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по иску экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко к нашему изданию и бывшему тренеру красно-белых Андрею Чернышову. Заседание было инициировано Червиченко по мотивам интервью Чернышова для рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам».

Как сообщает футбольная правовая компания «Алетейя», суд отказал Червиченко в полном объеме в его требованиях о признании несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений, изложенных в статье.

По данным источника, Червиченко просил суд обязать опубликовать опровержение и взыскать с Чернышова и «Спорт-Экспресса» по 1 миллиону рублей с каждой стороны.

Интервью Чернышова, который в 2003 году несколько туров был главным тренером «Спартака», вышло в «СЭ» в августе 2023 года. В нем специалист выразил предположение, что Червиченко мог быть причастен к случившемуся допинговому скандалу с полузащитником Егором Титовым.