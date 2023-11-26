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Сегодня, 16:49

Умер бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс

Андрей Бобков
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Терри Венейблс
Терри Венейблс.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс умер на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».

«Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования родным и бликим покойного Терри в это невероятно трудное время. В знак траура перед началом сегодняшней встречи чемпионата Англии против «Астон Виллы» пройдет минута молчания, а у наших игроков во время матча на рукавах будут черные повязки», — говорится в сообщении клуба.

Венейблс возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Лидс», испанскую «Барселону», сборные Англии и Австралии. Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании в 1985 году, а «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии (1991).

В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы и привел команду к бронзовым медалям, уступив в полуфинале будущим победителям Евро сборной Германии (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 5:6 ). Автор единственного нереализованного пенальти в составе англичан — нынешний наставник снациональной команды Гарет Саутгейт.

Причины смерти не сообщаются.

Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
7
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
8
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
Результаты / календарь
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38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 1 : 2
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 2 : 1
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 4 : 1
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 2 : 3
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 1 : 3
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 1
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
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Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

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Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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