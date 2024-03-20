Бышовец: «Способность к обучению у Уткина была достаточной, чтобы стать одним из лучших»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Я помню его и начинающим журналистом, и должен сказать, что он очень быстро адаптировался, что касается его профессии. Нужно отдать должное, что способность к обучению у Василия была достаточной, чтобы стать одним из лучших. В целом я считаю, что некая переоценка себя и собственной значимости, когда его популярность в какой-то степени стала причиной его ухода из «Матч ТВ». Он сменил профессию, а человеческие качества... Он принципиальный человек, у нас достаточно хорошие были отношения, насколько это было возможно. Приходится только сожалеть и выразить близким сочувствие», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бышовца.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.