Алдонин: «У меня об Артуре Жорже остались только теплые воспоминания»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера красно-синих Артура Жорже. Португалец умер в четверг в возрасте 78 лет.

«Он недолго проработал, но о себе очень приятные впечатления оставил. У нас было очень много футбольных тренировок, мы много играли. Он очень легко налаживал отношения с игроками, в клубе была дружеская атмосфера. Очень жаль, что он умер, у меня о нем остались только теплые воспоминания», — цитирует ТАСС Алдонина.

Жорже возглавлял ЦСКА в 2003 и 2004 годах и стал с московской командой обладателем Суперкубка России.