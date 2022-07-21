Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян

После тяжелой и продолжительной болезни на 82 году жизни ушел заслуженный тренер СССР Валентин Шиян.

Валентин Михайлович родился 12 марта 1941 года. Он — заслуженный тренер СССР, мастер спорта по гандболу. Шиян известен как один из самых эффектных и искусных разыгрывающих советского гандбола. Выступая за краснодарский «Буревестник», он трижды становился бронзовым призером чемпионатов СССР (1969, 1970, 1971). Валентин Михайлович также многократный чемпион РСФСР, бронзовый призер Спартакиады народов СССР.

Будучи тренером краснодарского СКИФа, дважды побеждал в чемпионате СССР (1991, 1992), становился победителем Кубка ИГФ (1990). Среди его учеников — множество знаменитых гандболистов, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Филиппов, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Репьев, чемпион мира, главный тренер СКИФа Дмитрий Карлов, игрок сборной СССР и легендарный капитан СКИФа Иван Левин и многие другие.

Оставив тренерскую карьеру, Валентин Шиян многие годы помогал кубанским командам, его мнение всегда было авторитетным и полезным.

С уходом Валентина Михайловича ушла целая эпоха искрометного, зрелищного и умного гандбола, который он прививал своим игрокам. Большинство знавших легендарного наставника людей воспринимают его кончину как личное горе.

Федерация гандбола России и «СЭ» выражают соболезнования родным и близким Валентина Шияна. Его доброе имя навсегда сохранится в сердцах и памяти людей, любящих гандбол.