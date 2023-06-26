Подведены итоги десятой премии «Спорт и Россия»

22 июня в «Москоу кантри клаб» состоялся форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» и подведение итогов десятой премии «Спорт и Россия 2023». Лидеры отрасли, представители бизнеса, спортсмены, инвесторы и те, кто интересуется темой спорта, обменялись опытом и обсудили самые актуальные вопросы спортивной индустрии.

На форуме спикеры рассказали о том, какие виды спорта нуждаются в большем маркетинге; как киберспорт становится все более перспективным в России и в мире; как привлечь больше людей к активному образу жизни; о новых технологиях в спорте, которые помогут улучшить качество тренировок и здоровье. Были представлены стратегические ориентиры спортивной отрасли на этот год, а также обсуждались возможности цифровизации и импортозамещения в отрасли.

Форумы являются важной составляющей в повышении интереса к теме спорта. Они представляют собой площадку обмена знаниями, опытом и популяризации идей активного образа жизни, сообщают организаторы мероприятия.

«Поддержание спорта является важной миссией в создании здоровой и сплоченной нации. Такие форумы о спорте несут важную миссию не только в обмене информацией, но и в создании поля возможностей, формировании и продвижении общих спортивных идей и ценностей, в том числе среди массовых слоев населения», – чемпионка Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России и тренер Яна Хохлова.

Анна Денисенко, руководитель отдела интернет-маркетинга "Бетсити". Фото пресс-служба премии и форума "Спорт и Россия"

В честь юбилея мероприятия в этом году впервые в деловую программу были интегрированы «Игры лидеров» – корпоративный турнир между представителями компаний. Организовать спортивные активности помог совместный проект центров госуслуг и департамента спорта г. Москвы «Спортивные выходные». Каждый участник смог показать не только свою силу и ловкость, выполняя физические упражнения на скорость, но и умение концентрироваться и рассчитывать каждый шаг, играя в мини-гольф.

Завершением дня стала торжественная церемония награждения лауреатов десятой премии «Спорт и Россия». На ней были объявлены компании, добившиеся наибольших результатов в области поддержки и популяризации спорта в РФ. В числе лауреатов Премии в этом году: Леста Игры («Мир танков»), ВКонтакте, АНО «Атом-спорт», ПАО «Ростелеком», Единый ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта»), Эко-клуб «Жара Фит», ООО «Е ТВ», АНО «Агентство Развития Мончегорска», Благотворительный фонд Алексея Немова, букмекерская компания «Бетсити».

В качестве неотъемлемой составляющей успешного бизнеса можно выделить корпоративный спорт. Он не только способствует укреплению здоровой конкуренции между сотрудниками, но и помогает развивать командный дух, повышать эффективность работы и достигать поставленных целей.

«Сегодня спорт в нашей компании является неотъемлемой частью корпоративного образа жизни. В спорте нашли отражение наши ценности – профессионализм, опыт и командная работа. Мы гордимся тем, что наш бренд сопровождает тысячи любителей спорта как профессионального, так и любительского по всей стране», – отметила важность спорта для их организации Дарья Новожилова, директор по персоналу проекта Единый ЦУПИС.

Говоря о спорте, нельзя не отметить киберспорт – один из самых динамично растущих современных направлений. На сегодняшний день число его поклонников во всем мире не уступает количеству любителей наиболее популярных видов традиционных спортивных соревнований.

«Появляется все больше людей, увлеченных киберспортивным направлением как на любительском, так и на профессиональном уровне. И компания «Леста Игры» ориентирована на создание киберспортивных дисциплин среди молодежи в «Мире танков», – рассказал операционный директор «Мира танков» Борис Синицкий.

Борис Сицкии, операционный директор «Мира танков». Фото пресс-служба премии и форума "Спорт и Россия"

Победителями Премии также стали: Российская дрифт серия, парк-отель «Орловский», ПАО «Совкомбанк», команда «Звезда России», «Спортивные выходные», школа спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин», комитет национальных и неолимпийских видов спорта России, АО «Спорт-Экспресс», ООО «Рейтинг букмекерских кантор», ИД «Спорт день за днем», «Чемпионат», «Советский спорт», «Авторадио», «Радио Зенит».

Среди победителей оказались не только компании, но и люди, активно продвигающие спорт и идею активного образа жизни, а именно: директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов, президент Общероссийской общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» Роман Илиев, автор и главный режиссер спортивно-интеллектуального шоу «Гонка Универов» («Гонка первых») Артур Цветков, двукратный чемпион России по хоккею, вице-президент по развитию молодежного хоккея ООО «КХЛ» Александр Гуськов, президент Федерации конного спорта Российской Федерации Марина Сечина.

Михаил Пименов, директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия". Фото пресс-служба премии и форума "Спорт и Россия"

В состав экспертного совета Премии входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Исследовательский холдинг «Ромир», общественный совет при Министерстве спорта РФ.

Партнеры мероприятия: «Вкус жизни», представительство компании «Фабрика детского питания», компания «Родник», Единый ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта»), ООО «Лазертаг».