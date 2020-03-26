«Валерьяныч, держись». Губерниев поддержал Лещенко

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал певца и болельщика «Динамо» Льва Лещенко. Ранее стало известно, что он заразился коронавирусом. Он находится в реанимации, состояние оценивается как крайне тяжелое.

— Валерьяныч, держись, родимый! Держись! — написал Губрниев в своем Telegram-канале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.