Крылова: «Протопопов с Белоусовой были открывателями своего уникального парного катания»

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова считает, что Олег Протопопов в паре с Людмилой Белоусовой были создателями своего уникального стиля и примером для молодых фигуристов.

«Мы встречались очень давно, когда они с Людмилой жили в Лейк-Плэсиде, мы ходили смотреть их тренировки — это было что-то уникальное, так они были преданны фигурному катанию, своему любимому делу. Мы все были преданны, но они — в более какой-то высокой степени, и это было просто удивительно.

На них, на их стиль мы равнялись. Они с Людмилой были открывателями своего уникального парного катания. Их комментарии, их пожелания, их мнение всегда были для нас очень ценны. Ушла легенда, уходит поколение незаурядных личностей, звезд», — цитирует ТАСС Крылову.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании умер в Швейцарии на 92-м году жизни.