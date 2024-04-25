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Сегодня, 01:30

Умер чемпион СССР в составе «Динамо» Аркадий Николаев

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Динамо» на официальной странице в Telegram объявило о смерти бывшего игрока команды Аркадия Николаева. Ему было 87 лет.

«Сегодня на 88-м году ушел из жизни ветеран «Динамо» Аркадий Николаев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного игрока», — говорится в сообщении.

За московское «Динамо» Николаев сыграл 119 матчей и забил 20 голов. В 1963 году с ним команда стала чемпионом СССР. Также он играл за ульяновское «Динамо», московский «Локомотив», ярославский «Шинник», саратовский «Сокол» и московские «Крылья Советов».

Кроме того, в 1961 году Николаев с «Динамо» стал чемпионом СССР по хоккею.

Футбол
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
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Урал – Ростов
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