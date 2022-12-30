Рианчо — о Пеле: «Именно с этой большой личности начался весь наш современный футбол»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле — икона и бог футбола! Самый лучший футболист в истории. Именно с этой большой личности начался весь наш современный футбол. Всегда обидно терять таких легенд. Пусть этот феномен покоится с миром», — приводит Sport24 слова Рианчо.

82-летний Пеле умер в четверг, 29 декабря, в больнице. Причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.