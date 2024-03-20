Лепехин: «Все же Уткин был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Василий достаточно эрудированный человек, это понятно всем. Я не особо знаю его судьбу, но вроде бы он не играл в футбол. Но при этом в футболе разбирался очень хорошо. Мне было очень интересно его слушать, особенно последние годы. Очень грамотную аналитику он делал. Я помню его еще со времен, когда я играл в юношеской сборной. Мы с ним здоровались. Не знаю, помнил ли он меня лично, но я его помню. Новость о смерти Уткина очень шокировала меня. Ему всего 52, он еще такой молодой... Всю сознательную футбольную жизнь я его помню. Мы, в принципе, вместе начинали. Я начинал играть в футбол, а он начинал журналистскую деятельность. Я шокирован, конечно. Да, можно говорить про лишний вес, но все же он был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лепехина.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.