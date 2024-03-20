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20 марта, 06:47

Лепехин: «Все же Уткин был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Василий достаточно эрудированный человек, это понятно всем. Я не особо знаю его судьбу, но вроде бы он не играл в футбол. Но при этом в футболе разбирался очень хорошо. Мне было очень интересно его слушать, особенно последние годы. Очень грамотную аналитику он делал. Я помню его еще со времен, когда я играл в юношеской сборной. Мы с ним здоровались. Не знаю, помнил ли он меня лично, но я его помню. Новость о смерти Уткина очень шокировала меня. Ему всего 52, он еще такой молодой... Всю сознательную футбольную жизнь я его помню. Мы, в принципе, вместе начинали. Я начинал играть в футбол, а он начинал журналистскую деятельность. Я шокирован, конечно. Да, можно говорить про лишний вес, но все же он был очень молодой для того, чтобы уйти из жизни», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лепехина.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин. С другой планеты. Голышак вспоминает Василия Уткина
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005596031_lepehin_pomnyu_utkina_esche_so_vremen_kogda_ya_igral_v_yunosheskoy_sbornoy_myi_s_nim_zdorovalis
Константин Лепехин
Футбол
Василий Уткин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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30.03 14:00
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 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
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