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В Дагестане загорелся спортивный зал

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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В Цумадинском районе Дагестана загорелся спортивный зал детско-юношеской спортивной школы.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания», — заявили представители ГУ МЧС.

В 17.30 по московскому времени пожар был локализован, жертв и пострадавших нет. В связи с происшествием в здании детско-юношеской спортивной школы села Агвали Цумадинского района прокуратура Дагестана организовала проверку.

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