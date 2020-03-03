Российская бильярдистка попала под карантин из-за коронавируса
Российская бильярдистка Кристина Ткач сообщила в Instagram, что из-за подозрений на коронавирус она находится в московской инфекционной клинической больнице №1.
Ткач вернулась из Италии 24 февраля, а 28-го у нее поднялась температура, как и у ее сестры. Обеих положили в больницу, где, как сообщает спортсменка, их держали в ненадлежащих условиях.
Позже Ткач сообщила, что ее перевели в другую больницу, а сестру выписали.
UPD: Спасибо всем за ваше участие и поддержку? Нас всех перевели в другую больницу, сестру выписали. Друзья, привет! Не думала, что буду когда-то такое писать, но настал этот день. И сейчас нужна ваша помощь — мы должны распространить эту информацию. Я очень надеюсь, что мы сможем изменить эту ситуацию вместе. Без вас никак. Потому что на наши СМИ полагаться нельзя, информация меняется, как погода последние пару дней, вы сами все понимаете. Честно, я была крайне спокойна и знала, что мои шансы, что ничего нет — очень велики. Так же, как и у моей сестры. Но сейчас я пишу этот пост, и мои руки слегка трясутся. 24 числа Я прибыла из Италии, где вылетала из аэропорта в Венеции, а находилась 2 дня в городе Тревизо. Как мы знаем, в этом районе началось быстрое распространение коронавируса, вчера было 1,500 заболевших, всего за 1 неделю. Я чувствовала недомогание и в четверг у меня началось ухудшаться самочувствие. Симптомы — сухой кашель и сильная усталость. В пятницу, 28 февраля, поднялась температура до 37. Аналогичная история была и у моей сестры- в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что это процедура быстрая, что надо проверяться, — в общем призыв к нашей сознательности и ответсвенности. Нас забрали по очереди на скорой помощи в Инфекционную клиническую больницу #1 Продолжение в карусели ???