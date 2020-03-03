Российская бильярдистка попала под карантин из-за коронавируса

Российская бильярдистка Кристина Ткач сообщила в Instagram, что из-за подозрений на коронавирус она находится в московской инфекционной клинической больнице №1.

Ткач вернулась из Италии 24 февраля, а 28-го у нее поднялась температура, как и у ее сестры. Обеих положили в больницу, где, как сообщает спортсменка, их держали в ненадлежащих условиях.

Позже Ткач сообщила, что ее перевели в другую больницу, а сестру выписали.