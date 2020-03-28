Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что не поменял образ жизни из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками предприятия «Белгипс» рассказал, что пандемия коронавируса не повлияла на его обычную жизнь.

Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями. Лукашенко принимает участие в хоккейных матчах.

— Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера была тренировка с хоккеистами. Встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее, — приводит слова Лукашенко Телеграм-канал «Пул Первого».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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