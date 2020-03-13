Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

17:44

Министерство спорта России создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса, информирует пресс-служба организации.

Штаб создан для оперативного реагирования на ситуацию и будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу.

По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 132 тысяч человек, около 5 тысяч умерли.

В России зарегистрировано 45 случаев инфекции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир