Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с коронавирусом
17:44
Министерство спорта России создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса, информирует пресс-служба организации.
Штаб создан для оперативного реагирования на ситуацию и будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу.
По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 132 тысяч человек, около 5 тысяч умерли.
В России зарегистрировано 45 случаев инфекции.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020