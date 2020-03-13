Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

Министерство спорта России создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса, информирует пресс-служба организации.

Штаб создан для оперативного реагирования на ситуацию и будет осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу.

По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 132 тысяч человек, около 5 тысяч умерли.

В России зарегистрировано 45 случаев инфекции.