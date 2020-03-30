«Местным властям поставят памятники». Заразившийся коронавирусом журналист уверен: погромов в Италии не будет

Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, уверен, что на фоне пандемии не стоит ждать волнений и погромов.

— Италия — это единая страна только на географической карте, а по сути каждая из 20 областей мнит себя отдельным мини-государством, — сказал Кудинов. — Федеральные руководители даже сейчас умудряются ругаться на своем политическом уровне. Поэтому все проблемы легли на плечи местных губернаторов. Люди, которые видят, как региональное начальство спасает жизни, не только громить ничего не пойдут — поставят памятники местным властям. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Кудинова

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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