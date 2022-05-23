«Никакой политики или диссидентства». Как советская шахматистка подставила сборную из-за любви

Елена Ахмыловская бежала за границу прямо с крупного турнира, но ее счастье было недолгим.

В 1988 году на шахматной Олимпиаде в греческих Салониках произошел крупный скандал, связанный с побегом советской спортсменки. Железный занавес между Западом и Востоком тогда практически пал, и казалось, что все истории с нелегальной эмиграцией в прошлом. Однако гроссмейстер Елена Ахмыловская опровергла это предположение. Шахматистка тайно вышла замуж за американского тренера и сразу же уехала в Штаты — не дожидаясь окончания турнира. А обескровленная сборная без нее не справилась, упустив медаль высшей пробы. Почему же спортсменка, которой на тот момент был 31 год, предпочла побег легальному воссоединению с мужем?

Непобедимая команда против дерзких венгерок

Советская шахматная школа всегда считалась в мире одной из лучших. Неудивительно, что женская сборная подходила к профильной Олимпиаде 1988 года одной из главных претенденток на медаль. Команда никогда не уезжала с турниров без золота аж с 1957 года. Лишь в 1976-м конкурентки смогли разыграть судьбу чемпионства, так как советские спортсменки бойкотировали соревнования из-за сложных отношений с Израилем.

Состав команды был поистине звездным: чемпионка мира Майя Чибурданидзе, участницы матчей на первенство мира Ирина Левитина и Елена Ахмыловская, а также Марта Литинская с бронзой турнира претенденток 1987 года. Составить им конкуренцию могли разве что венгерки. Интересно, что в их сборной, кроме Ильдико Мадл, были три сестры Полгар: 19-летняя Жужа, 14-летняя София и 12-летняя Юдит.

На стороне советской команды был опыт, однако юные соперницы уже тогда обладали высоким рейтингом и большим потенциалом. Забегая вперед, скажем, что у сестер и правда получилась выдающаяся карьера. Так, Жужа выиграла чемпионат мира, а Юдит даже превзошла это достижение, став сильнейшей шахматисткой в истории и решив потом сосредоточиться на выступлении в мужском разряде. Позже ей будут сдаваться Гарри Каспаров, Анатолий Карпов и Магнус Карлсен!

Пока же в соперниках была непобедимая сборная СССР. Очное противостояние началось для советских шахматисток крайне неудачно: Мадл разгромила Литинскую, зарядив сестер Полгар на борьбу. Правда, София из-за регламента наблюдала со стороны, как Жужа и Юдит бьются с соперницами. Чибурданидзе и Левитина сыграли свои партии с девушками вничью, и можно сказать, что это спортсменки из СССР еще «отскочили».

Половина очка форы, которая была у советской команды до очной встречи с венгерками, обнулилась. Однако Ахмыловская, штамповавшая победы на Олимпиаде, вернула сборную на первое место. Благо соперницы оступались и давали шансы команде СССР уйти в отрыв. После 10 из 14 туров главные фаворитки были впереди на полтора очка, на всех парах несясь к очередной золотой медали.

Побег и поражение

Однако самую неожиданную партию Ахмыловская разыграла не на шахматной доске. Елена прямо в ходе турнира тайно обвенчалась и зарегистрировала брак в посольстве США. Ее избранником стал тренер американской команды Джон Дональдсон. Сразу после этого прямо из отеля Салоников молодожены махнули через океан. Ни тренеров, ни партнеров по команде Ахмыловская о таком не предупреждала.

Чибурданидзе, Левитиной и Литинской на фоне грандиозного скандала было уже не до шахмат. Несмотря на объявленную в СССР перестройку, сборную все еще контролировали сотрудники КГБ. Они долго и упорно пытались узнать у остальных девушек в команде, посвящала ли их Елена в свои планы. Также Советский Союз потребовал у Международной шахматной федерации дисквалифицировать Ахмыловскую, но затем смилостивился.

Но моральный дух команды было уже не вернуть. Венгерки приблизились вплотную благодаря ничьей СССР с США, а после того, как Литинская проиграла кубинской шахматистке, и вовсе догнали советскую сборную. Впрочем, у фавориток были лучшие показатели и менее грозная команда Нидерландов в соперницах. Но нервы, огромная ответственность и не лучший эмоциональный фон заставили советских шахматисток ошибиться.

Золото досталось сборной Венгрии, бившейся до конца с командой Швеции и выигравшей в итоге турнир. Сказать, что девушки были счастливы, — значит не сказать ничего. Конечно, отправляясь на Олимпиаду, они планировали бороться за победу, но, учитывая победную серию сборной СССР, шансов было не так много. Неудивительно, что советские спортсменки были разбиты и воспринимали второе место как трагедию.

Через два года противостояние СССР и Венгрии возобновилось на турнире в Югославии. Советская команда значительно обновилась и очень мощно проводила турнир, за два тура до конца «везя» соперницам 1,5 очка. Однако внезапно повторилась история предыдущей Олимпиады: неожиданная потеря очков со сборной Чехословакии, удачная погоня конкуренток — и вот венгерки на первом месте по дополнительным показателям.

Личное счастье

Что заставило Ахмыловскую совершить побег прямо по ходу важнейшего турнира? Ведь СССР уже трещал по швам, но оформить отъезд легально в Союзе у Елены не получилось, а спортсменка очень хотела, чтобы ее дочь Дана выросла и получила образование уже за рубежом.

Вот как описывала обстоятельства сама шахматистка: «Я хотела выйти за Джона замуж, и нас в мэрии Афин обвенчали. Наверное, это хорошая история для газеты, но лично я в ней ничего особенного не видела. Через пару дней после венчания нам позвонил друг и сообщил, что в одной из популярных греческих газет вот-вот появится большая статья про нас и разразится большой скандал. Мне посоветовали по-тихому бежать».

Перебравшись в Штаты, Елена взяла двойную фамилию Ахмыловская-Дональдсон, однако супружеский союз оказался непродолжительным. Шахматистка дважды выиграла чемпионат США. Еще же один раз она поделила первую строчку с Ириной Левитиной — другой советской эмигранткой, перебравшейся на Запад, впрочем, не так эпично. К сожалению, Ахмыловская уже не вышла на прежний высочайший уровень.

«Никакой политики или отчаянного диссидентства в моем шаге не было, но перестройка тогда в СССР только-только началась, и вполне реальной была опасность, что меня из-за связи с американцем сделают невыездной и разлучат с любимым человеком. Команду было жалко, я ее объективно подвела, но иногда приходится делать трудный выбор. Я выбрала личное счастье», — просто объяснила свой спонтанный поступок Елена.

После развала СССР эмигрировать решили многие шахматисты из республик прекратившей существование страны. Смена гражданства уже не сопровождалась скандалами и допросами. Но судьба Ахмыловской за границей сложилась не слишком успешно. После развода с Дональдсоном вышла замуж за международного мастера Георгия Орлова, а затем у нее обнаружили опухоль мозга, и она ушла из жизни в 55 лет.