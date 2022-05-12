Во вторник в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» завершились командные чемпионаты России.

В Премьер-лиге (круговая система, семь туров) уверенную победу одержала шахматная сборная Москвы. Евгений Наер, Александр Рязанцев, Эрнесто Инаркиев, Борис Грачев, Александр Мотылев, Иван Попов и Михаил Демидов выиграли шесть матчей, победив главных конкурентов, и стали чемпионами за тур до финиша. Ничья в последнем туре с командой «Южный Урал» из Челябинской области никак не повлияла на судьбу первого места.

Многократный чемпион страны — клуб «Медный всадник» из Санкт-Петербурга — прошел дистанцию менее ровно и занял второе место. В четвертом туре команда из Северной столицы сделала ничью со Спортивным клубом «КПРФ», в пятом — с петербургским СШОР по шахматам и шашкам, а в шестом проиграла ключевой матч будущим чемпионам. За «Медный всадник» играли Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Максим Чигаев, Константин Сакаев, Павел Понкратов, Алексей Гоганов, Валерий Попов и Сергей Лобанов.

Третье место заняли представители Спортивного клуба «КПРФ» из Москвы. Команда в составе Александра Грищука, Владимира Поткина, Алексея Дреева, Вадима Звягинцева, Евгения Алексеева, Никиты Афанасьева и Клементия Сычевапотерпела два поражения — от ШСМ и «Южного Урала» — и сделала ничьи с «Медным всадником» и столичным клубом «Гоголевский, 14».

Рейтинг-фаворит стал только третьим

В женском чемпионате, который проводился по швейцарской системе в девять туров, не было равных команде «Югра». Наталья Погонина, Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева и Баира Кованова выиграли все матчи. Как и ШСМ в Премьер-лиге, югорские шахматистки завоевали золотые медали за тур до финиша.

Второе место заняла первая команда «Южный Урал» из Челябинской области, отстав от победительниц на четыре матчевых очка. За команду выступали Валентина Гунина, Ольга Баделько, Александра Мальцевская, Екатерина Гольцева и Елизавета Соложенкина.

Рейтинг-фаворит турнира — шахматная сборная Москвы — набрала 13 матчевых очков и стала третьей. Состав команды: Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Алина Бивол, Дарья Войт и Екатерина Борисова.

В дело пошли дополнительные показатели

Всероссийский турнир «Высшая лига» также проходил по швейцарской системе в девять туров. На протяжении большей части дистанции лидировал клуб «Инлексис», но осечка в последнем туре отбросила воронежский клуб на четвертое место. С 14 матчевыми очками в активе победу в турнире одержала сборная Новосибирской области. По 13 очков набрали «Русская шахматная школа-1» (Москва), «Южный Урал-2» (Челябинская область) и вышеупомянутый «Инлексис». В таком порядке команды расставили дополнительные показатели.

В турнире юношей до 15 лет первое место заняла СШ «Шахматная школа Анатолия Карпова» (Москва), второе — СШОР ШШ (Санкт-Петербург), а бронзу завоевала СШ «Юность Москвы» (Москва). У девушек до 15 лет первенствовали представительницы столичной команды AlfaZero. Следом финишировали «Ямалочка» (ЯНАО) и «Школа имени Ботвинника» (Москва).

Этери Кублашвили