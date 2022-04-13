В США трагически ушла из жизни фигуристка Ирина Воробьева. Она была чемпионкой мира в составе сборной СССР

Похороны известной спортсменки хотят провести в России.

Даже после того, как пандемия коронавируса пошла на спад, новостная продолжает приносить новости о трагических кончинах знаменитых ветеранов из мира спорта. Так сегодня стало известно, что ушла из жизни советская фигуристка Ирина Воробьева. Чемпионка мира и Европы, участница Олимпийских Игр последние годы жила в США и практически не появлялась в публичном спортивном поле. Тем не менее преданные фанаты фигурного катания помнят Воробьеву и признают ее заслуги. Чем прославилась Ирина в спорте и куда пропала после того, как прекратила активные выступления?

Тарасова назвала Воробьеву выдающейся спортсменкой

Парное катание — это символ зимних видов спорта времен СССР. Одиночники и танцоры шли тогда вторым темпом, а именно парников считали лицом нации. Во-многом это связано с высоким уровнем советских спортсменов, невероятной внутренней конкуренцией и непременными победами. Оборотная сторона такой истории — у нас так много советских чемпионов-парников, что обо всех сразу и не вспомнить. К примеру, Ирина Воробьева становилась чемпионкой мира и Европы, но далеко не каждый сейчас сходу назовет партнеров, с которыми она выступала. А таких людей было несколько. Высшей точки в карьере Воробьева достигла в дуэте с Игорем Лисовским, а на Олимпиаду ездила с Александром Власовым после того, как стала чемпионкой СССР. Сменила партнера Ирина вынужденно, Власов решил завершить карьеру, и чтобы продолжать кататься Ирина рискнула встать в пару с Лисовским.

Она вряд ли пожалела об этом решении, ведь редкий случай — уже спустя полгода совместных тренировок Воробьева с новым партнером выглядела даже увереннее, чем с предыдущим. Впрочем, лучший тренер тех лет Татьяна Тарасова считает дело в качествах самой Ирины. «Она была выдающейся спортсменкой, была одной из первых у Тамары Николаевны Москвиной, — сказала Татьяна Анатольевна в беседе с «СЭ». — Я очень хорошо ее помню, потому что много месяцев она была со мной на летних сборах, и мы там жили тогда. Девочка хорошая и спортсменка выдающаяся». Тренировала Воробьеву, действительно, опытная Тамара Москвина. Хотя на тот момент еще не такая опытная, как сейчас, и старшим специалистом в ее команде был супруг Игорь Москвин. Как вспоминала Тамара, она поставила Ирину с Власовым в пару скорее при вынужденных обстоятельствах — других вариантов в группе не было.

Ирина Воробьева и Александр Власов. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Уже в 13 лет Воробьева стала призером взрослого чемпионата СССР

Естественно, при таких вводных Москвина многого от дуэта не ждала. Но фигуристы удивили своего тренера уже на первый же сезон. В 1972 году 13-летняя Ирина Воробьева сенсационно выигрывает серебро чемпионата СССР и стала самым юным призером чемпионата Союза в парном катании. К слову, это достижение не перекрыли до сих пор, с учетом чемпионатов РСФСР и России. Ставка в работе с парой Воробьева/Власов была сделана на технику. Уже в первые годы Москвина поставила ребятам крайне сложные, но в то же время интересные и креативные элементы. В том числе эффектную поддержку на одной руке со спуском также на одной руке — подобное фигуристы исполнили первыми в мире. Для тренера уход такой ученицы большая потеря. «Она моя первая ученица, которая пришла ко мне в 12 лет, практически ребенком. Я очень активно участвовала в ее становлении не только как спортсменки, но и как человека», — говорит Москвина.

По словам Тамары Николаевны, даже родители Воробьевой душевно называли ее «мачеха», но не в отрицательном, а положительном значении, потому что она проводила с ней больше времени, чем даже отец с матерью. «Последняя наша встречала была очень много лет тому назад, когда были соревнования в Колорадо, где участвовали мои ученики, — вспоминает Москвина. — А она там жила и работала постоянно. Образованная, умная, дисциплинированная, заботливая, она даже месяц тому назад звонила и поздравляла с достижениями учеников на Олимпиаде и просто звонила, спрашивала, как дела, как здоровье мое». За всю карьеру она так и предала Москвину и как перешла в пары тренировалась только у нее на катке. С Власовым Воробьева по итогу каталась порядка восьми лет и их лучшим совместным результатом стали бронзовые и серебряные награды чемпионатов мира и Европы, победа на турнире газеты «Известия», весь комплект наград с чемпионата СССР.

Последние годы Воробьева жила и работала в Колорадо

Ездили Воробьева с Власовым и на Олимпиаду в Иннсбрук, где им совсем немного не хватило до того, чтобы добраться до пьедестала. Четвертое место — сразу после двух дуэтов из ГДР и непревзойденных Ирины Родниной и Александра Зайцева. Хотя на внутреннем уровне у Воробьевой были победы над Родниной и не одна! К изумлению многих, смена партнера только помогла Ирине. Уже к концу первого сезона с Лисовским медали чемпионатов Европы и СССР, а спустя полтора года и такое долгожданное золото ЧМ и ЧЕ с разницей в пару месяцев. Победы снова достигались за счет прежде всего технического превосходства. Фигуристы одними из первых в мире освоили сложнейшие на тот момент (да и сейчас не самые простые и распространенные) выбросы тройной сальхов и аксель в два с половиной оборота. Кроме того, Воробьева единственная тогда исполняла спуск переворотом на выходе из поддержки.

Карьеру Ирина с Игорем завершили в 1983 после шести лет плодотворных совместных выступлений. Всего у Воробьевой 12 сезонов в большом спорте — не каждый выдержит на таком уровне продолжительный срок, так что она продемонстрировала не только быстрый взлет в крайне юном возрасте, но и пример спортивного долголетия. Наверняка ребята выступали бы и дальше, но помешали накопившиеся травмы, проблемы со здоровьем и надвигающееся молодое поколение. Выдерживать конкуренцию было уже сложно, а в советское время чемпионов прошлого не сильно жаловали и рекомендовали уходить на пенсию. Свою Воробьева проводила на катке в олимпийском центре в Колорадо-Спрингс. Ирина уехала в США в самом начале 1990-х, и в Россию после развала СССР так уже и не вернулась. Зато подготовила много ярких спортсменов для новой Родины, таких как Тиффани Виз/Дерек Тент и Британи Виз/Николас Коль.

И все же душа ее хочет снова увидеться с Москвой. По крайней мере, об этом говорит ее дочь Алиса Воробьева. Она также и поведала журналистам предварительную причину смерти. «Мама жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами еще не решен, мне нужно будет туда поехать, — цитирует Воробьеву ТАСС. — Судя по всему, ситуация произошла из-за несчастного случая — мама упала дома. Мы рассчитываем, что мама будет похоронена здесь, в России, рядом со своими родителями». Федерация фигурного катания также выразила свои соболезнования родственникам Воробьевой и отметила неоценимый вклад Ирины в развитие отечественного спорта.