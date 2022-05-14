Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве

Олимпийскую чемпионку Зинаиду Воронину выгнали из Москвы за маргинальность.

17 марта 2001 года в подмосковной Балашихе в 53 года умерла бывшая работница местного литейно-механического завода. Скончалась она в полном забвении и одиночестве. По некоторым данным, смерть наступила двенадцатью днями ранее, но только 17-го числа обнаружили тело. Никто тогда уже и не помнил, что эта несчастная одинокая женщина — знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Зинаида Воронина.

Только в родной Йошкар-Оле достижения великой землячки остались в памяти местных жителей. Неравнодушные люди собрали деньги, чтобы перевезти тело в столицу Республики Марий Эл и достойно похоронить. В ее честь в городе назвали специализированную гимнастическую детско-юношескую школу олимпийского резерва. И, пожалуй, только здесь вам еще расскажут, кем была и чем знаменита эта женщина. А ведь в 60-е годы ей восхищалась огромная страна. Воронина (в девичестве — Дружинина) была одной из главных звезд и надежд советской спортивной гимнастики.

Тяжелое детство и олимпийский триумф

Как и многие другие бриллианты советского спорта, Воронина попала в него абсолютно случайно. На урок физкультуры в школу №1 Йошкар-Олы пришла тренер местной ДЮСШ Антонина Левшевич, заметила девочку Зину и позвала к себе в секцию. Тогда это было повсеместно распространенной практикой. Многие наставники спортивных школ ходили по общеобразовательным учреждениям и отыскивали там себе подопечных. Левшевич вспоминала, что Воронина была буквально создана для гимнастики: сильная, волевая, невероятно прыгучая. В общем, девочка сразу приглянулась тренеру, чье чутье, как оказалось, не подвело.

Для Зины Дружининой занятия гимнастикой стали чуть ли не спасением. Через спорт она смогла сбежать от ужасов неблагополучной семьи. Будущая гимнастка не знала своего отца, а мать любила выпить. Материальное положение было настолько тяжелым, что в школе ей выделяли материальную помощь на покупку формы, а на большой перемене бесплатно выдавали молоко.

Тяжелое детство влияло и на отношение к тренировкам. Зина чуть было не бросила гимнастику, когда выиграла все региональные юношеские соревнования. Но Левшевич убедила остаться в спорте. Благодаря чему десятиклассницей Дружинина переехала в Москву к Владимиру Шелковичу в общество «Динамо», где быстро доросла до основной сборной Союза.

Первые серьезные международные успехи — серебро и бронза чемпионата мира 1966 года. Год спустя с чемпионата Европы она уехала уже с тремя наградами. И наконец, вершиной славы стал 1968 год. Воронина выиграла Кубок СССР в личном многоборье и олимпийское золото Мехико — в командном.

«Смеется, когда солнце, грустит, когда тучи, и походка ее легка. Даже с брусьев падает талантливо. Изгиб ее тела так грациозен, что даже эти маленькие спортивные драмы завораживают», — писала о Зинаиде газета «Советский спорт».

Восхищала гимнастка не только спортивными навыками, но и эффектной внешностью. «Если бы соревнования женщин судили мужчины, чемпионкой мира всегда была бы русская Зинаида», — говорил швейцарский тренер Жак Гюнтхард. А тот же «Советский спорт» назвал Дружинину самой красивой гимнасткой Союза.

Ее внешность и грациозность сводили сума многих мужчин, но сердце смог завоевать только не менее знаменитый гимнаст, олимпийский чемпион Михаил Воронин. Пара поженилась, а в 1969 году у них родился сын Дмитрий. Через год молодая мама триумфально вернулась из декрета и выиграла командное золото чемпионата мира. Казалось бы, жизнь удалась. У тебя есть все: слава, достаток, собственная квартира, любимый муж и сын. Живи и радуйся. Но уже через два года Воронина потеряла все. Не справилась с пагубным пристрастием к спиртному.

Алкоголь, ссылка, тюрьма, завод и смерть

Употреблять алкоголь, но пока в умеренных количествах Воронина начала в юном возрасте еще будучи перспективной гимнасткой. Она часто нарушала режим вместе с Тамарой Лазакович (в будущем эта спортсменка тоже сопьется, и в 1992 году ее найдут мертвой на рельсах), но тренеры все списывали на молодость, считали, что это пагубная привычка пройдет. Что никак не вяжется с устоявшимся стереотипом о советских спортсменах, которых якобы содержали чуть ли не в казарменных условиях.

Спортивные успехи, свадьба с Михаилом и рождение сына ненадолго отучили спортсменку от смертельной привычки. Вернувшись в спорт после родов, она вдруг поняла, что скоро не сможет конкурировать с молодыми гимнастками и ее карьера подошла к концу. Тут бы подумать о тренерской деятельности или пойти учиться. Но Воронину ситуация сломала. Имея на руках малолетнего ребенка, она снова вернулась к алкоголю.

«Я часто бывал в гостях у Ворониных. Они ко мне на дни рождения приходили. Уже тогда было заметно, что с Зиной творится что-то неладное. Достаточно было увидеть, как она хваталась за бутылку», — вспоминал в интервью газете «Трибуна» друг Михаила Воронина журналист Владимир Голубев.

Женский алкоголизм — вещь страшнейшая. Без колоссальной поддержки из него не выйдешь. Неизвестно, что происходило в семье гимнастов, но муж не стал бороться за жену. Подал на развод, забрал сына и предпочел забыть Зину навсегда. Не приехал даже на похороны, в отличие от Дмитрия, который все-таки простился с матерью, которую последний раз видел в два года.

Для Ворониной это был последний и самый тяжелый удар. После развода с супругом она стремительно покатилась к маргинальному состоянию. Так и не смогла справиться с тем, что, видимо, передалось ей по наследству. Родная мать заливала все проблемы алкоголем. Зинаида просто не знала и не видела другого способа. По примеру матери она напивалась, чтобы уйти от реальности и позабыть о всех бедах. Эту версию подтверждает муж гимнастки Ольги Карасевой, бывшей подруги Ворониной по команде.

«Что касается Зины Ворониной, то ее организм оказался, видимо, к этому предрасположен. У нее мать была алкоголичкой. Так что это не столько слабость, сколько наследственность», — сказал он «Трибуне».

Ужасно, что рядом с великой спортсменкой в такой момент не оказалось никого. Родных не было, муж ушел, друзья отвернулись. Хотя можно ли их назвать друзьями? Ведь никто даже не попытался помочь...

Алкоголь привел бывшую гимнастку в нехорошие компании. Начались случайные связи, регулярные пьянки, даже криминал. Поэтому перед московской Олимпиадой, где Воронина в иных обстоятельствах вполне могла бы быть почетным гостем или вовсе вывести на помост свою подопечную в качестве тренера, ее отправили на 101-й километр как асоциальный элемент, чтобы не смущать гостей столицы. Олимпийскую чемпионку изгнали туда, куда ссылали пьяниц, бомжей, проституток и прочих опустившихся людей.

В конце концов такое общество довело до тюрьмы. Воронина села за мелкую кражу. После выхода с зоны получила последний шанс как-то изменить свою судьбу. Ее взяли на литейно-механический завод в Балашихе. Самое время прекратить пить и начать нормальную трудовую жизнь советского гражданина. Если, конечно, тюрьма хоть чему-то научила. Но зачатки железного спортивного характера, видимо, в ней уже были убиты. По крайней мере, это видно по ее последнему интервью «Советскому спорту».

«Вот отдала гимнастике все, что смогла. А обо мне хоть кто-нибудь потом вспомнил? А сейчас уж ладно. Я отошла от спорта, и пусть меня забудут. Иногда даже хочется, чтобы никто не знал, что я олимпийская чемпионка. А то вот недавно иду по улице, стоит старенькая бабушка — перейти дорогу боится. Я к ней подошла помочь, а она мне: «Зина? Дружинина?» Она плачет, я плачу — воспоминания нахлынули. Ну кому это надо», — сказала Воронина.

Зинаида вновь стала злоупотреблять спиртным, а в 1992 году ушла из цеха по собственному желанию. На этом ее следы почти теряются. Известно только, что до смерти она успела побывать в родном городе, где ее помнили и сразу узнали. Отвели в краевой музей спортивной славы, где бывшая спортсменка долго плакала у стенда, посвященного ее достижениям.

«Я хоть и чужой человек, а осудить мне ее трудно. Знаете, я где-то читал, что поначалу муж Зинаиды выпивать стал, а она с ним, чтобы другую компанию не искал. Михаил взял себя в руки, а Зинаида не смогла», — говорил «Трибуне» бывший заводской коллега Ворониной Николай.

Очень верные и правильные слова. Кто мы такие, чтобы осуждать гимнастку? Это большая человеческая трагедия. Остается только пожалеть женщину, которая была никому не нужна и умерла в одиночестве. Чью смерть даже никто сразу не заметил. Чье мертвое тело оказалось бы неизвестно где, если бы не сердобольные граждане Йошкар-Олы. Хочется верить, что олимпийская чемпионка как-то узнала, что сын все-таки был на похоронах матери, и ее душа, если вовсе что-то подобное существует, обрела вечный покой.