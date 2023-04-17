Уроки от мэтров. Как Непомнящий работал с наставником Петросяна и Карпова

О тренерах российского претендента на мировую корону рассказывает гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

Продолжается головокружительный и захватывающий матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. После шести партий счет равный — 3:3. Сегодня мы продолжаем вспоминать замечательных тренеров, которые обучали юного Яна блестяще чувствовать тонкие нюансы испанских построений, умению использовать принцип доминации, штурмовать позицию неприятельской рокировки и передававших многие другие шахматные мудрости.

Напомним, что 2023 год указом Президента страны объявлен Годом педагога и наставника — в третьей части цикла публикаций гроссмейстер Дмитрий Кряквин рассказывает об Игоре Зайцеве и Сергее Шипове.

Игорь Аркадьевич Зайцев (р. 1938; годы работы с Я. Непомнящим 2003-2005) — международный гроссмейстер, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер ФИДЕ, чемпион Москвы.

Игорь Зайцев родился в подмосковном городе Раменском, там же окончил с медалью среднюю школу. Студенческие годы прошли в стенах Московского института инженеров транспорта. В 1963 году переехал в Москву и начал активно сотрудничать со специализированными изданиями: «Шахматная Москва», «Шахматы в СССР», позднее — с еженедельником «64».

из архива «Шахматного обозрения-64»

Выиграл свыше 30 внутрисоюзных и внутрироссийских состязаний. Победитель круговых гроссмейстерских турниров: Москва-1968, Кито-1977, Дубна-1979, Бухарест-1992, Орел-1993. Чемпион Москвы 1969 года. Серебряный призер первенства России 1973 года. Участник шести чемпионатов СССР. Международный гроссмейстер с 1976 года.

Шахматист яркого комбинационного стиля, побеждал многих сильнейших шахматистов мира, в том числе чемпионов мира Михаила Таля и Бориса Спасского. Выдающийся шахматный аналитик. Автор огромного числа дебютных разработок — в испанской партии, сицилианской и староиндийской защитах, защите Каро-Канн и других началах. Одна из актуальных систем испанской партии носит его имя — система Зайцева.

С 1971 по 1977 год работал тренером экс-чемпиона мира Тиграна Петросяна и Льва Полугаевского в их претендентских состязаниях. С 1978 по 1991 год Игорь Зайцев — постоянный тренер-секундант 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. В 1978 году по итогам матча на первенство мира в Багио был удостоен звания заслуженный тренер СССР. За успешную работу в качестве старшего тренера сборной СССР на Всемирных шахматных Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы И. Зайцев был награжден орденом Дружбы народов (1981 г.).

из архива «Шахматного обозрения-64»

Игорь Зайцев — сеньор-тренер ФИДЕ (2006). В качестве тренера работал в ряде зарубежных стран. Жена Тамара Парфирьевна Зайцева (Касинова) — мастер спорта, гроссмейстер ИКЧФ. Дочь Ольга — кандидат исторических наук, юрист.

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Несколько раз Непомнящий приезжал на сборы к прославленному теоретику, автору целого ряда дебютных построений и ярких неординарных идей, который верой и правдой долгие годы помогал двенадцатому чемпиону мира Анатолию Карпову. В том числе и во время исторических битв с Виктором Корчным и Гарри Каспаровым (внесен в реестр иностранных агентов). Зайцев показал юноше целую россыпь различных оригинальных расстановок, ставших для молодого человека незаменимыми в те годы, когда в лабораторию шахматистов еще не вторгся всезнающий и всевидящий компьютер.

«Несмотря на всю колоссальную аналитическую работу, проделанную за шахматной доской, Игорю Аркадьевичу всегда удается сохранить свою уникальность мышления, которая воплощается в прекрасные дебютные и миттельшпильные идеи.

Он приучил меня относиться ко многим вещам критически, подвергать сомнению многие устоявшиеся догмы и в то же время доверять собственной интуиции. Творческий процесс должен приносить удовольствие, а не являться рутиной — это один из принципов сотрудничества Игоря Аркадьевича со своими учениками.

Мы всегда на связи с Игорем Аркадьевичем, и на протяжении всей карьеры он всегда напутствовал нас с Яном в верном направлении » (Владимир Поткин).

Сергей Юрьевич Шипов (р. 1966; годы работы с Я. Непомнящим 2004-2007) — международный гроссмейстер, тренер, комментатор и популяризатор шахмат.

Известный комментатор, писатель, тренер и шахматный эксперт Сергей Шипов родился в Муроме Владимирской области. Вскоре его семья переехала в Киржач, где юного Сергея и научили играть в шахматы. Секция Киржача обладала определенными традициями, не случайно в городе появились позднее талантливые юниоры Владимир Белов и Дмитрий Лаврик. Шипов рано проявил себя в юношеских шахматах; его заметили и приняли в знаменитый московский шахматный интернат, где в одном классе с ним учились будущие гроссмейстеры Евгений Бареев и Юрий Дохоян.

Молодой Ян Непомнящий с тренером Сергеем Шиповым. личного архива Сергея Шипова

После окончания школы казалось, что продолжения спортивной карьеры не последует: в то время как однокашники Сергея сражались в Первой и Высшей лигах чемпионатов СССР, он грыз гранит науки на физическом факультете МГУ, потом работал в Институте проблем химической физики. Лишь с распадом Советского Союза и началом глубокого кризиса советской науки Сергей Шипов становится шахматным профессионалом. Он погружается в горнило турниров, всего через год став мастером, а через несколько лет — гроссмейстером. Вскоре рейтинг Шипова переваливает отметку 2600, а на чемпионате России 1998 Сергей делит 1-4 места.

В 90-е годы Шипов становится постоянным спарринг-партнером чемпиона мира Гарри Каспарова ( внесен в реестр иностранных агентов) . Шипов всегда считался крупным специалистом по быстрой игре, он победитель таких крупных блицтурниров, как Кубок Гарри Каспарова (2001), первый чемпионат России по интернет-блицу (2004). В 2006 году выиграл опен в Тромсе, повергнув в личной встрече Магнуса Карлсена.

На рубеже веков начал заниматься журналисткой деятельностью, первым на просторах Всемирной паутины начал комментировать в режиме онлайн шахматные соревнования. Работал ведущим экспертом сайтов Kasparov-chess.ru, chesspro.ru, а в 2006 году Шипов создал собственное детище — популярную гостевую crestbook.com. Комментатор шахматных интернет-каналов Chess TV и ChessCast.

Автор популярных книг «Последняя интрига века. Каспаров — Крамник» и «Еж. Хищники на шахматной доске» (на английском языке вышла расширенная версия этой книги, в двух томах). Добился значительных успехов на тренерском поприще. В разные годы помогал известным гроссмейстерам Яну Непомнящему, Даниилу Дубову, Владимиру Белову, Светлане Матвеевой, Григорию Опарину и Андрею Есипенко.

личного архива Сергея Шипова

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Благодаря энергии и организаторским талантам Сергея Яновского в тот момент с Яном занимались очень многие известные тренеры. Видную роль в подготовке юной звезды сыграл гроссмейстер Сергей Шипов, передававший ему секреты подготовки, отработанные с самим Каспаровым. Фирменные рецепты Шипова — защита Грюнфельда, французская защита и многие другие содержательные, боевые схемы до сих пор в арсенале Яна. Шипов неоднократно секундировал Яну на крупнейших турнирах, помогая молодому таланту покорять новые высоты.

«Я бы хотел сказать, что есть все-таки еще один плюсик у Яна: его талант поярче. Я считаю, что талант Яна Непомнящего как шахматиста — это талант именно уровня Карлсена. Это уникальный талант, такие рождаются крайне редко. Вот что отличает талантливого шахматиста? Он смотрит на доску, и ему в голову приходит какая-нибудь идея, он сам не знает почему, но она просто приходит.

Это у него есть и всегда было с детства. У человека такие мозги от природы, что он сразу воспринимает суть происходящего на доске, и рука сама тянется сделать сильный ход. Все то, что другие шахматисты вынуждены потом, кровью и пятой точкой постигать, талантливые мальчишки очень быстро впитывают, для них это все довольно естественно, и рост происходит быстро. Вот в этом отношении Ян просто сильнее, чем Дин » (Сергей Шипов).