Шахматный турнир в Кении обернулся скандалом. Под женским хиджабом прятался мужчина

Ради участия в женских соревнованиях спортсмен-мошенник устроил шоу с переодеванием.

Ради победы на шахматных турнирах не самые сильные спортсмены идут на различные ухищрения: используют условные сигналы с кем-то из сообщников в зрительном зале, прячут телефоны в туалетах и незаметные передатчики на своем теле. Однако ничего подобного, что случилось в эти дни в Кении, за всю историю шахмат не происходило.

Молчаливый мошенник

Скандал произошел на Открытом чемпионате Кении в Найроби. В женских соревнованиях внимание организаторов привлекла одна из участниц. Она была одета в никаб — это женский головной убор у мусульман, который практически полностью закрывает лицо. Остается лишь узкая прорезь для глаз. Некоторые мусульманки считают никаб лучшим видом хиджаба.

Согласно статистике, в Кении более 10 процентов жителей исповедуют ислам. Поэтому в никабе не было ничего удивительно. Однако участница, заявившаяся на турнир под именем Миллисент Авуар, довольно странно себя вела. Она вообще ни с кем не разговаривала. Свое имя шахматистка написала на бумажке, а по ходу турнира общалась жестами. Позже все поймут, что это было сделано для того, чтобы скрыть низкий мужской голос.

«Один из тревожных сигналов, который мы заметили, была обувь. Он была больше мужской, чем женской, — говорит президент шахматной федерации Кении Бернард Ванджала. — Мы также заметили, что он не разговаривал. Обычно когда вы играете, то разговариваете со своим противником, потому что шахматы — это не война, а дружба».

Мужчина в никабе в время партии. Chess Kenya

Все ради денег

На внешние тревожные сигналы могли бы не обратить внимание. Но то, как играла Миллисент, вызывало вопросы. Никому ранее не известная в Кении шахматистка сначала обыграла бывшую национальную чемпионку Глорию Джумбу, а после расправилась с топ-игроком из Уганды Ампаирой Шакирой.

Подозрений у других участников и судей становилось к Миллисенте все больше. В результате после четвертой победной партии организаторы все же решились отвести восходящую звезду в отдельную комнату. Там обман и вскрылся.

Под женским никабом скрывался 25-летний студент из Найроби Стэнли Омонди. Причина, побудившая его пойти на подлог, банальна — деньги. Открытый чемпионат Кении — крупный африканский турнир, участие в котором принимают около 450 спортсменов, а призовой фонд составляет 42 тысячи долларов, что для жителей страны, безусловно, огромные деньги.

«Меня поймали во время игры на Открытом чемпионате Кении в соревнованиях женщин, хотя я мужчина. Причина связана с финансовыми потребностями, но я глубоко сожалею о своих действиях и принимаю все последствия», — единственные слова мошенника в интервью местной прессе.

Стэнли с позором дисквалифицировали с турнира, отдав заработанные им очки проигравшим участницам. Скорее всего, в ближайшее время он не сможет участвовать ни в мужских, ни уж тем более в женских соревнованиях по шахматам. Глава кенийской шахматной федерации заявил, что парня ждет дисквалификация на несколько лет. Других наказаний за подобное жульничество не предусмотрено.

Фото Global Look Press

В России такое невозможно

Действительно ли такая большая разница между мужчинами и женщинами в шахматах и возможно ли подобная история в России? Эти вопросы «СЭ» задал гроссмейстеру Сергею Шипову.

— Неужели настолько большая разница между мужчинами и женщинами в шахматах, чтобы простой студент обыгрывал топовых кенийских шахматисток?

— Никогда не слышал, чтобы в Кении были топовые игроки, особенно среди женщин. Мне кажется, что уровень развития шахмат там очень низкий. Если дать более общий ответ, то к семнадцати годам юноши начинают превосходить девушек не только в атлетических видах спорта, но и в шахматах. Я, как тренер, много занимался и с мужчинами, и с женщинами. Могу сказать, что до 12-13 лет девушки могут соперничать с ребятами, а когда начинаются физиологические изменения, то мальчики улетают вперед с космической скоростью. Бороться с ними девочкам совершенно невозможно. Тут нечему удивляться. Поэтому нужно следить и не допускать мужчин в женские соревнования. Это абсолютно нечестно.

— По игре можно отличить мужчину и женщину?

— Нет. Шахматы все-таки специфический вид спорта. Кони ходят буквой «Г», слоны по диагонали. Речь только о силе игры. Можно сказать, что женщины более эмоциональны, менее стабильны, чаще «зевают». Но и мужчины это делают. Поэтому специфической женской или мужской игры нет. Тем более сейчас развитие женских шахмат идет колоссальное. Во многих странах есть женщины-гроссмейстеры.

— Этот турнир в Кении был достаточно крупным для страны. Возможно ли в России на крупном турнире подобное?

— В интернете происходит сплошь и рядом. Известны случаи, когда под ником известной женщины в онлайне играл какой-то другой известный мужчина. Да, такие скандалы были. Но в реальной жизни... Это уже истории про каких-то мастеров переодеваний, героев спецслужб. Я такого у нас не припомню.