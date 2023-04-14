Огранщики таланта. Кто помог становлению Непомнящего

О тренерах российского претендента на мировую корону рассказывает гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

Претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий в апреле сражается за шахматную корону с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Сегодня мы продолжаем вспоминать замечательных тренеров, прививавших Яну его уникальное чувство инициативы, умение блестяще атаковать короля соперника и многие другие шахматные мудрости.

Напомним, что 2023 год указом Президента страны объявлен Годом педагога и наставника — во второй части цикла публикаций гроссмейстер Дмитрий Кряквин рассказывает о Сергее Яновском и Марке Дворецком.

Сергей Моисеевич Яновский (р. 1960; годы работы с Я. Непомнящим 2000-2009) — международный гроссмейстер, заслуженный тренер России. Главный тренер сборных команд России, с 1997-го по 2011-й являлся старшим тренером юношеской сборной страны.

Сергей Яновский окончил престижный Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, но вся его жизнь оказалась связана с шахматами. Во время выступлений в соревнованиях был победителем ряда международных турниров: 1990 г. — Дортмунд, Германия, 1992 г. — Воскресенск, Россия, 1994 г. — Верфен, Австрия. Гроссмейстер писал прекрасные статьи о шахматах в советских и российских журналах, но вскоре сосредоточил свои усилия на воспитании молодого поколения.

Стаж работы в области шахмат — 34 года. Является заслуженным тренером России, сеньор-тренером ФИДЕ (высшее тренерское звание Международной шахматной федерации), международным гроссмейстером.

С 1997 года по 2011 год был старшим тренером юношеской сборной России. С 2015-го по настоящее время является главным тренером спортивной сборной Российской Федерации и главой спортивной дирекции ООО «Федерация шахмат России».

С 2015 года является председателем тренерского совета России. Трудовая деятельность Яновского С.М. отмечена государственными наградами: 2016-й — благодарность Президента РФ, 2021-й — медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» I степени. В период работы Сергей Яновский внес большой вклад в высокие результаты российских спортсменов.

Сергей Яновский. Владимир Барский

Для дальнейшего развития юношеских шахмат в России в 2016 г. было создано шахматное отделение Президентского образовательного центра «Сириус». Сергей Яновский активно занимался организацией работы отделения и вошел в экспертный совет образовательного центра «Сириус».

Сергей Яновский также принимает участие в организации работы гроссмейстерских центров ФШР, которые занимаются подготовкой ведущих шахматистов юношеской сборной, активно участвует в подготовке высококвалифицированных тренеров России, неоднократно проводил занятия на курсах повышения квалификации тренеров.

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Талантливого мальчика с периферии заметили, Ян попал под опеку известного тренера, наставника российской молодежи гроссмейстера Сергея Яновского, который сделал очень многое для юного таланта — не только тренировал, но и находил спонсоров, что в те непростые для России времена являлось задачей исключительной сложности. По собственному признанию Яна, Сергей Моисеевич стал для него не только тренером, но и старшим другом. Прошли многие годы, однако и в наши дни Яновский продолжает поддерживать своего самого любимого ученика.

«За тур до окончания соревнования Ян Непомнящий обеспечил себе победу в турнире претендентов со значительным отрывом от конкурентов. Понятно, что такая безоговорочная доминация, которую Ян продемонстрировал в Мадриде, даже при его ярком таланте не может быть достигнута без слаженных действий команды помощников, использующих мощную современную компьютерную технику» (С. Яновский).

Марк Израилевич Дворецкий (1947-2016; годы работы с Я. Непомнящим 2002-2010) — международный мастер, заслуженный тренер СССР, России и Грузии. Заслуженный тренер ФИДЕ. Чемпион Москвы, победитель командного чемпионата СССР.

Марк Дворецкий родился в Москве. Окончил знаменитую 444-ю математическую школу. После обучения в МГУ он, экономист-математик по образованию, выбрал карьеру профессионального шахматиста. Наибольших практических успехов добился в первой половине 70-х годов: в 1973 году стал чемпионом Москвы, а в 1974-м разделил в чемпионате СССР 5-7-е места. К этому же периоду относятся и его победы за границей — на турнирах в Полянице-Здруй и Вейк-ан-Зее.

Казалось, не за горами получение гроссмейстерского звания, однако Марк Израилевич внезапно сменил сферу деятельности и начал работать тренером. Вскоре его достижения в этой области превзошли практические успехи, и он стал одним из самых авторитетных, профессиональных и успешных тренеров мира.

Марк Дворецкий. Этери Кублашвили

В разные годы Марк Дворецкий работал с Наной Александрией, Артуром Юсуповым, Сергеем Долматовым, Валерием Чеховым, Алексеем Дреевым, Александром Рязанцевым, Игорем Хенкиным, Сергеем Архиповым, Вадимом Звягинцевым, Виорелом Бологаном, Эрнесто Инаркиевым, Евгением Наером, Владимиром Поткиным, Александром Мотылевым, Иваном Поповым и многими другими шахматистами. Его ученики завоевывали звание чемпионов мира в юношеских разрядах, были чемпионами страны, Европы, претендентами на высший шахматный титул. За годы работы он получил звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер Грузинской ССР», «Заслуженный тренер ФИДЕ». Марк Дворецкий работал не только с отдельными игроками, но и со сборными командами — и российскими, и иностранными.

Марк Дворецкий — автор целого ряда книг по шахматной теории и практике. Среди них — знаменитая серия «Школа будущих чемпионов» и «Учебник эндшпиля Марка Дворецкого», «Трагикомедии в эндшпиле», двухтомник «Книга для друзей и коллег», «Искусство маневрирования», «Уроки мастерства» и другие. Книги эти хорошо известны профессионалам и любителям и пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Среди высказанных Дворецким идей, которые прижились в шахматном мире, — так называемые «софийские правила», которые были впервые предложены в одной из его статей.

Марк Израилевич Дворецкий скончался 26 сентября 2016 года в Москве.

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Многое почерпнул Непомнящий и у легендарного наставника, великолепного тренера и глубокого исследователя эндшпиля. Ян много раз слушал его лекции, не раз индивидуально занимался с Марком Израилевичем. Когда мы видим филигранную технику лидера российских шахмат, то сразу в памяти возникает блестящий наставник, помогший целым поколениям молодых талантов — от Сергея Долматова с Артуром Юсуповым до Яна Непомнящего.

«И сейчас перед глазами картина, как, добираясь от метро до дома Марка Израилевича на трамвае, пытались дорешать коварные задачки. По приезде к Учителю мы сразу попадали в теплую атмосферу истинного гостеприимства, а благодаря Инне Яновне у нас всегда была лучшая пища не только для ума, но и для желудка. Во время неспешных прогулок узнавали много интересных историй о работе с учениками разных поколений, о высокой культуре Артура Юсупова, искрометном расчете вариантов Сергея Долматова, полете фантазии Вадима Звягинцева» (В. Поткин).

Продолжение следует.