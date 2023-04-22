Друзья-секунданты. Кто помог Непомнящему выиграть два турнира претендентов

О Владимире Поткине и Сергее Кишневе рассказывает гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

Продолжается битва за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. После девяти партий наш соотечественник продолжает лидировать — 5:4. В очередной выходной матча в Астане мы продолжаем вспоминать замечательных тренеров, которые помогали Непомнящему.

Напомним, что 2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника. В пятой части цикла публикаций гроссмейстер Дмитрий Кряквин рассказывает о Владимире Поткине и Сергее Кишневе — специалистами, сотрудничающими с нашим претендентом и в эти напряженные дни.

В. Папин

Владимир Алексеевич Поткин (1982 г. р.; работает с Я. Непомнящим начиная с 2007 года) — международный гроссмейстер, чемпион Европы, сеньор-тренер ФИДЕ, тренер мужской сборной России

Владимир Поткин родился в Рыбинске в шахматной семье — его мама была обладательницей первого разряда, а отец Алексей являлся не только сильным игроком, но и незаурядным организатором. Под его руководством Владимир делает первые шаги в детских и взрослых шахматах: в 1999 году становится международным мастером и выходит во взрослый нокаут-чемпионат России.

Из личных архивов В.Поткина

С Поткиным начинают работать известные тренеры Игорь Зайцев, Марк Дворецкий и Евгений Свешников; вскоре молодой шахматист делает решительный рывок и выполняет звание гроссмейстера, попутно выиграв в Интернете на портале ICC престижный турнир по блицу «Дос-Эрманос». В 2005 году разделил второе место в Пардубице, в 2007-м оказался среди победителей Мемориала Аратовского в Саратове.

Владимир Поткин некоторое время помогал Левону Ароняну, затем стал постоянным тренером Яна Непомнящего. Работа с талантливым москвичом дала огромный импульс и его наставнику — Поткин выиграл чемпионат Европы 2011 года, отобрался на Кубок мира, сыграл за сборную России в матче против Китая и впервые вышел в Суперфинал чемпионата России. Полуфиналист Кубка России 2010 года.

В Кубке мира-2011 Владимир оказался главным героем первой половины дистанции. Он выбил из борьбы Никиту Витюгова, Алексея Широва и едва не прошел Александра Грищука. На очередном суперфинале 2012 года разделил первое место и участвовал в грандиозном дополнительном матч-турнире шести игроков, но остался без медали. Победитель и медалист командных чемпионатов России в составе московских клубов «ШСМ-64» и ШСМ «Наше Наследие». Бронзовый призер Еврокубка-2003.

В 2010 году на Олимпиаде в Ханты-Мансийске был капитаном молодежной команды России. Затем был одним из тренеров главной мужской сборной России, в том числе на победном для команды чемпионате мира 2013 года. Персонально работал с Сергеем Карякиным — в марте 2016 года помог своему подопечному выиграть турнир претендентов в Москве. На турнире претендентов 2018 года был одним из секундантов Александра Грищука. В настоящее время является одним из тренеров женской сборной России.

Много тренируя, Владимир Поткин не бросает выступать в турнирах. В мае 2018 года, выступая на первой доске команды «Молодежка», играющий тренер помог ребятам из Тюмени выйти в Еврокубок и завоевать медали клубного первенства Европы. В 2019 году вместе с Эльмирой Мирзоевой комментировал шоу «Армагеддон», где в выставочном блицтурнире в финале встретились два подопечных гроссмейстера — Ян Непомнящий и Сергей Карякин.

Во время карантина 2020 года по инициативе Владимира состоялся ряд товарищеских матчей клуба «Молодежка» в Интернете — против Италии, Израиля, Хорватии, Польши, Кубы и других сильных команд.

Секундант Яна Непомнящего помог российскому гроссмейстеру завоевать путевки на матчи за мировое первенство с Магнусом Карлсеном и Дин Лижэнем.

Из личных архивов В.Поткина

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В новый период своей карьеры Ян Непомнящий начал сотрудничество с сильным гроссмейстером, эрудированным теоретиком, чемпионом Европы и чутким, отзывчивым человеком Владимиром Поткиным. Их творческий тандем отлично проявил себя на Аэрофлоте-2008, но настоящая череда успехов началась с 2010 года. Непомнящий победил на чемпионате Европе в хорватской Риеке с внушительными 9 очками из 11!

Позднее Ян сокрушил в личной встрече на турнире в Вейк-ан-Зее Магнуса Карлсена, причем выяснилось, что Поткин угадал, какой дебют сыграет могучий норвежец, и порекомендовал Непомнящему, как грамотно отреагировать. Именно Владимир Поткин возглавлял подготовку Яна к победным турнирам претендентов и продолжает вести ученика к новым победам.

«Ян очень неприятный соперник для многих, потому что он способен выдерживать напряжение на протяжении всей партии, от дебюта до миттельшпиля и эндшпиля, на всех стадиях он способен создавать давление на соперника, поддерживать напряжение. И у Яна очень богатая фантазия, он очень быстро видит продолжение и способен удивлять соперников, находить какие-то ресурсы в позиции, которые другим даже не придут в голову. Ну и в целом Ян очень разносторонний шахматист, в любой позиции способен играть как спокойно, так и очень агрессивно.

Я вижу, что Ян растет как шахматист и спортсмен. Матч — это большой вызов и испытание. Я бы хотел, чтобы он раскрыл свой талант полностью, показал все свои способности и стал еще сильнее. Я вижу, что у него по-прежнему очень высокий потенциал для роста. Я оптимистично настроен: верю в Яна и его победу" (Владимир Поткин).

Из личных архивов В.Поткина

Сергей Леонидович Кишнев (1956 г.р.; работает с Я. Непомнящим начиная с 2013 года) — международный гроссмейстер, чемпион Бельгии в командном зачете.

Окончил в 1979 году шахматное отделение Государственного института физкультуры (ГЦОЛИФК). После получения диплома работал преподавателем на кафедре шахмат РГАФК вместе с Николаем Крогиусом, Яковом Эстриным, Борисом Злотником, Виктором Малкиным. Международный гроссмейстер с 1996 года, победитель ряда международных турниров.

Из личных архивов С.Кишнева

6 февраля 2017 года принял участие в торжественных мероприятиях и получил памятную награду университета РГАФК по случаю 50-летия первой в СССР вузовской шахматной специализации.

Неоднократный участник Кубков европейских клубов. Чемпион Бельгии 1998/99 и 1999/00 в команде, бронзовый призер клубного чемпионата Бельгии 2003/04 в составе клуба «Рохаде». В составе московского СКИФа выступал на командных чемпионатах СССР. Неоднократный участник полуфиналов чемпионатов СССР и всесоюзных отборочных турниров.

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Сергей Кишнев неоднократно выезжал с Яном Непомнящим на крупные турниры в последние годы, и каждый раз их сотрудничество оказывалось очень успешным. Все последние годы гроссмейстер консультирует Яна по методике организации занятий.

Из личных архивов С.Кишнева

«Он простой брянский парень. Мама его — учительница в брянской гимназии, да, в хорошей гимназии, но, конечно, у нее не было особых средств. И удивительно, но уже в 5-6 лет этому мальчику из Брянска пришла в голову идея стать чемпионом мира. Это в Советском Союзе дети мечтали стать космонавтами и чемпионами, а сейчас у детей совсем другие цели! Ян уже сложившийся спортсмен, матерый, он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Он в принципе самодостаточен, он отвечает за результат!» (Сергей Кишнев).

Пожелаем удачи Яну Непомнящему на финише этого изнуряющего марафона!