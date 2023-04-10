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Сегодня, 20:10

«Это гений высочайшего уровня». Тренер Непомнящего — о талантах подопечного и старте матча за шахматную корону

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото AFP
Сергей Кишнев — о причинах слабого старта Лижэня, любви Яна к Маяковскому и мощной поддержки из России.

Гроссмейстер Сергей Кишнев — выдающийся российский шахматист и педагог, с более чем сорокалетним опытом тренерской деятельности. Он работал с будущими гроссмейстерами Юрием Дохояном, Евгением Бареевым, Александром Злочевским, Татьяной Грабузовой... С 2013 года сотрудничает с Яном Непомнящим, подготовив его ко многим успешным турнирам. На матче в Дубае-2021 Кишнева не было, но к матчу жизни с Лижэнем он вернулся в команду претендента, и если судить по началу, то пока это сильно помогает Непомнящему. После победы во втором туре «СЭ» поговорил с 66-летним специалистом.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Непомнящий выиграл первую из 13 партий в матче на первенство мира. Ян максимально уверен в себе

Опыт чемпионского матча нельзя получить с небес

— Ян чувствует себя увереннее, чем в чемпионском матче двухлетней давности в Дубае? Он более раскрепощен?

— Безусловно. В Дубае он не справился с нагрузкой. Считал, что для победы над Магнусом надо сделать что-то невероятное. Изменить буквально все. Дебютную подготовку, настрой, физическую подготовку. В Астану же Ян приехал уже большим спортсменом. За два года сильно повзрослел. Он понимает, что надо распределить силы на всю дистанцию, не тратить зря энергию, быть сфокусированным именно на тех вещах, которые нужны его организму.

— Тот факт, что матч проходит в Астане, — на руку нашему гроссмейстеру?

— Это лучший вариант из тех, которые рассматривались ФИДЕ. В Аргентине было бы тяжелее. Речь не только про часовой пояс. Казахстан — реально братская страна. Отличная атмосфера, болельщики, повсюду русский язык. Мы чувствуем большую поддержку.

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— Если говорить про исторический контекст, то не напоминает ли вам начало этого матча противостояние Крамника и Ананда в 2008 году?

— Каждый матч — это отдельная история. Все по-разному. Если говорить про упомянутый матч в Бонне, то там не было такой мощной компьютеризации, как сейчас. Тогда Виши обошел Владимира именно в компьютерной подготовке. Индиец был блестяще готов. Сегодня позиция в дебюте напоминала амиранский вариант, я тоже вспомнил матч 2008 года. Но в целом все было по-другому.

— Вам не кажется, что китайский гроссмейстер явно не в своей тарелке? Переезд из отеля, растерянность на пресс-конференциях, обдумывание ходов в куртке...

— Конечно, мы видим, что Дин переживает. На мой взгляд, ему не хватает опыта чемпионских матчей. У Яна он есть, хоть и во многом негативный. Но через это надо пройти. Нельзя получить этот опыт с небес.

Ян Непомнящий.
Фото AFP

Больше всего Ян поражает своей быстротой

— Стоит ли праздновать победу во второй партии или вся борьба еще впереди?

— Праздновать можно по-разному. Не переусердствовать. Дин — китаец, он был в монастыре Шаолинь, имел серию из 100 партий без поражений. Это крепкий парень. Легко точно не будет. У него отличная команда. Я внимательно его изучаю, читаю сейчас Конфуция.

— Что вам больше всего запомнилось?

— Он пишет, что после 70 лет надо следовать велению своего сердца. Но в меру. Это я к тому, что можно так порадоваться, что потом неделю не сможешь нормально играть. Или сильно огорчиться и потерять концентрацию в важные моменты. Все должно быть плавно, спокойно, размеренно. Наша задача до самого конца матча сохранить Яна в таком состоянии. Тогда будем надеяться, что все будет хорошо.

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— Когда Виктор Корчной проиграл сумасшедший матч Анатолий Карпову в Багио, то через несколько дней поехал в Буэнос-Айрес на Всемирную шахматную олимпиаду и по словам очевидцем был очень счастливым. Объяснив этот тем, что он был не готов к обладанию чемпионской короны. У вас нет ощущения, наблюдая поведение Дина, что он тоже не готов к чрезмерному вниманию?

— Давайте повременим с выводами. Матч длинный. Важную роль может сыграть любая мелочь, любая случайность. Это как в футболе. Команда ведет 2:0, и кажется, что сейчас спокойно доведет дело до победы, но потом пропускает, и начинают сдавать нервы.

Шахматист Ян Непомнящий.
Фото AFP

— В Астане я общался с генеральным директором ФИДЕ Эмилем Сутовским и он сказал, что Непомнящий поразил его тем, что мог легко процитировать Афанасия Фета. Замечали за ним такое?

— Мы даже играли с ним в такие игры. Я называл ему цитату классика, он должен был угадать. Потом наоборот. Тогда стало понятно, что он очень хорошо знает поэзию. Большой любитель Маяковского. Он образованный, интеллектуальный парень. С одной стороны, это неожиданно. Вроде бы Брянск — провинция. С другой — не забывайте, что его дядя поэт, мама — учитель гимназии.

— Чем он вас больше всего поразил?

— Своей быстротой. Он все очень быстро схватывает. Это касается и шахмат, и вещей вне доски. По мне, это гений уровня Каспарова (признан в России иностранным агентом. - «СЭ»). Если брать шахматную составляющую. Возможно, в спортивном и организационном плане он уступает Гарри, но в плане шахматного гения — нет. Это мое субъективное мнение.

Ян&nbsp;Непомнящий. Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

— Чувствуете ли вы поддержку из России? Все-таки по всей стране ФШР организовала фан-зоны...

— Чувствуем на сто процентов. Получаем много сообщений от детей, известных спортсменов. Например, в день второй партии видеосообщение записал Андрей Тихонов. Ранее напутственные слова говорил Вячеслав Фетисов. Мы чувствуем поддержку всей страны. Это не просто слова. Гордимся этим, это очень важно.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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