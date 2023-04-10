Непомнящий выиграл первую из 13 партий в матче на первенство мира. Ян максимально уверен в себе

Дин в нокдауне, он назвал свою игру катастрофой.

Ян Непомнящий в блестящем стиле выиграл вторую партию в матче за мировую шахматную корону у Дин Лижэня. Соперник признал поражение уже на 30-м ходу. После неожиданного дебюта от китайского гроссмейстера Непомнящий думал около 10 минут, смог найти удачное продолжение, а затем и полностью завладел инициативой. В интервью «СЭ» тренер российского претендента Сергей Кишнев отметил, что Лижэнь и его секундант Рихард Раппорт допустили ошибку, дав Яну шанс на такую активную игру. После партии китайский гроссмейстер выглядел очень расстроенным. Да, он сказал дежурное, что это только начало матча и в выходной день он сможет перевести дух, но похоже, что в матче появился фаворит.

Вокруг h3

Начало партии абсолютно не предвещало ничего экстраординарного — после стандартных ходов 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 можно было перейти и в каталонское начало, и в ферзевый гамбит, но от Лижэня, игравшего белыми, последовало ошеломительное 4.h3 (!). Согласно базе партий за всю историю, такое продолжение встречалось всего 20 раз. Это крайне мало.

Все эксперты и комментаторы матча в один голос сказали, что эта идея принадлежит секунданту Лижэня, известному игроку Рихарду Раппорту (на пресс-конференции Дин признал этот факт). Венгр, который с недавних пор выступает за сборную Румынии, славится своими оригинальными идеями. Ян прекрасно понимал, что надо хорошо подумать над продолжением, поэтому потратил около 10 минут. Однако его раздумья оказались плодотворными: Непомнящий нашел расстановку, при которой ход крайней пешкой оказался не только потерей темпа, но и определенным ослаблением королевского фланга.

Первый критический момент наступил уже на 11-м ходу, когда черные предложили временную жертву пешки. Настал черед уже китайского гроссмейстера крепко задуматься. В итоге Дин (как и Ян накануне) выигрывать материал не стал, а избрал иное продолжение, которое привело к еще большему обострению игры. Вскоре возникла позиция с разносторонними рокировками, несколько напоминавшая дебютную табию, которую несколько раз проверяли в своем поединке за корону 2008 года Владимир Крамник и Виши Ананд. Тогда Ананд выиграл черными.

Ян смог повторить этот трюк. Но разница есть. Если Крамник тогда играл обоюдоостро, то Лижэнь с каждым ходом ухудшал свое положение. При этом загонял себя в жуткий цейтнот. После 18-го хода у него оставалось чуть больше 20 минут. Видимо, китайский гроссмейстер не блефовал, когда говорил, что плохо чувствует себя в Астане (а смена отеля — не прихоть, а желание постараться изменить свое настроение).

И если в первой партии ему удалось отзащищаться, то во второй, кроме интересного дебюта, он выглядел крайне слабо. «Так проиграть — это ужасно. Я просто не осознавал, что происходит во время партии. После f5 позиция стала для меня очень тяжелой. Потом последовал Кc6, и я понял, что упустил эту партию. Ход h3, который я сделал в дебюте, — довольно редкий. Это была идея моих секундантов. Я знаю множество способов, как действовать после него. Но сегодняшняя игра — это просто катастрофа».

Ян, как и следовало ожидать, пребывал в отличном расположении духа. «Конечно, я понял, что ход h3 — это влияние Раппорта. Хитрый ход с идеей, но я перешел к принятому ферзевому гамбиту и в итоге нашел позицию, которая была мне знакома, но без хода h3. Дальше я сконсолидировал фигуры в центре, и все произошло само собой. Безусловно, мне приятно впервые победить в чемпионском матче. Я сделал это только в 13-й партии (с учетом противостояния с Магнусом Карлсеном в Дубае-2021)? Впервые задумался об этом».

Сравнение с Месси

Сразу после партии «СЭ» удалось пообщаться с тренером Яна Сергеем Кишневым. Российский гроссмейстер воспитал многих талантливых шахматистов. В частности, он работал с будущими гроссмейстерами Юрием Дохояном, Евгением Бареевым, Александром Злочевским, Татьяной Грабузовой. С Непомнящим Кишнев сотрудничает с 2013 года.

— Как Яну удалось перевернуть все в свою пользу после столь неожиданного дебюта?

— Ход h3 — оригинальный план игры на победу за белых, но мне кажется, что против Яна это опасно. Не надо давать ему шанса на такую активную игру, он же сильный творческий шахматист. И надеяться на то, что можно переиграть его, не ставя проблем с дебютом, мне кажется, это неправильная стратегия. Хотя это только начало матча. Может быть, все изменится. Расчет наших оппонентов на то, чтобы создать Яну максимальные трудности с первых ходов. Наверное, в этом тоже есть смысл, и такая стратегия имеет основания. Но тогда надо играть активные позиции на таком же уровне. Мне кажется, что характер игры, который сложился, очень соответствует агрессивному творческому стилю Яна. Результат этой партии тому подтверждение.

— В первой партии у Яна тоже был голевой момент. Он не расстроился, что упустил его?

— Нет, Ян не расстроился. Там был сложный выбор. Можно было выиграть пешку одним или другим способом. Ян много считал и решил под цейтнот соперника сыграть активно. Психологически это не ошибка. Так сложилось, что во вчерашней партии это не принесло плодов. Это как в футболе: сколько нужно создать голевых моментов, чтобы реализовать хотя бы один? Мы же видим, что даже Месси может не забить, выйдя один на один, или промахнуться с пенальти. Мы все люди. Стратегия Яна была в целом правильная.

— Важный момент, что это первая победа за 13 партий?

— Да, первая победа в двух матчах — это очень важно.