Китаец играет на уровне трехзвездочного отеля. Карякин — о матче в Астане

Колонка вице-чемпиона мира Сергея Карякина о матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.

Специально для «СЭ» вице-чемпион мира Сергей Карякин комментирует матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дином Лижэнем. Дебют в этом противостоянии остался за нашим спортсменом. После двух партий и перед первым выходным счет 1,5:0,5 в пользу Яна. Причем Непомнящий одержал победу во втором поединке, имея черный цвет.

— По первым двум партиям можно сделать однозначный вывод, что Дин находится не в своей тарелке, — говорит Карякин. — Он не может нащупать свою игру. И здесь дело даже не в том, что он уступил белыми фигурами. Дело — в качестве — это не уровень матча на мировое первенство. Уже в первом противостоянии, которое завершилась вничью, он допускал совсем невынужденные ошибки, грубые зевки, поставил партию на грань поражения. Так что ему очень сильно повезло, что Ян не сумел поставить серьезные практические проблемы. Может быть, там и не было математического выигрыша, но позиция черных была настолько непривлекательной, что у Непомнящего были все шансы открыть счет на старте. Можно сказать, что китайцу очень фартануло, что он сделал ничью.

Второй поединок комментировать крайне сложно, потому что Дин провел его минимум на три головы ниже своего уровня. Если честно, не припомню в новейшей истории случая, когда он белыми проваливался с таким треском! Мне кажется, что китайский гроссмейстер просто-напросто перегорел. Он играет раза в три хуже своих возможностей. Для него формат матча абсолютно новый. Он не привык к такому ажиотажу, не может принять такое количество внимания, когда весь шахматный мир следит за его действиями. Видно, что все это жутко давит на него и выбивает из колеи. А Ян в этом плане уже очень опытный. За последние годы он заматерел. Непомнящий провел матч с Карлсеном, два раза выигрывал турнир претендентов. Так что россиянин чувствует себя в своей тарелке.

Тем не менее Дин — профессионал с большой буквы. И он должен был быть к этому ментально готов. Но чувствуется, что ему некомфортно. Не зря после первой партии он почему-то поменял место жительства, значит, его что-то не устраивает и в бытовом плане. У Дина был шикарный номер в официальной пятизвездочной гостинице. Насколько я знаю, в его распоряжении было 120 квадратных метров со всеми удобствами. Но китаец предпочел трехзвездочный отель при своем посольстве. И странно, что он это сделал не перед выходным. Так вот обновить обстановку, скажу вам, для меня очень непонятное решение. Время переезда нужно было использовать для подготовки и настроя. Конечно, это тоже сказалось на качестве игры.

Ян Непомнящий (слева) и Дин Лижэнь. Фото AFP

Многие сейчас думают, что все в этом матче решено. Но я далек от такого мнения. Дин не раз доказывал в том же турнире претендентов, что, несмотря на локальные неудачи, он может собраться, и всем известно, что он китаец — очень крутой боец и имеет железный характер.

Болельщикам же хочется увидеть яркую борьбу и хорошие шахматы, а не то, что было в первых двух партиях. Если Дин сможет прийти в себя и акклиматизироваться, то попытается исправить положение. Думаю, что зрители ждут напряженной борьбы, а пока же игра идет в одну калитку. Если так все пойдет дальше, то Ян заслуженно победит в матче и станет новым чемпионом мира. Но сейчас делать выводы очень рано. Третья и четвертая партии могут быть действительно ключевыми в этом поединке. Ждем.