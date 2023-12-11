«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего

Лучший шахматист России — о победе в мемориале Дворецкого, сложностях в получении канадской визы и борьбе с читерством.

В субботу, 9 декабря, в Москве в ЦДШ имени М. М. Ботвинника прошел фестиваль «Тренерам и наставникам — с благодарностью». Юрий Авербах, Марк Дворецкий, Юрий Разуваев, Александр Никитин, Людмила Белавенец, Евгений Свешников, Василий Гагарин, Владимир Юрков, Юрий Дохоян — выдающиеся шахматисты и тренеры, вклад которых в развитие отечественной шахматной школы невозможно переоценить. Фестиваль был посвящен их светлой памяти.

В рамках фестиваля состоялись три блицтурнира с участием ведущих российских гроссмейстеров. В турнире шахматистов-ветеранов, посвященном памяти Е. Э. Свешникова, победу одержал Евгений Драгомарецкий, опередивший Юрия Балашова по дополнительным показателям. В турнире памяти Ю. Р. Дохояна Полина Шувалова набрала 9,5 очка из 11 и на 2,5 очка опередила занявшую второе место Валентину Гунину. В мемориале М. И. Дворецкого также досрочно победил Ян Непомнящий: он уже за тур до финиша обеспечил себе первое место, а в итоге набрал 9 очков из 11. На пол-очка отстал Даниил Дубов. Третьим финишировал Борис Савченко, набравший 6,5 очка. По окончании турнира «СЭ» задал несколько вопросов двукратному победителю турнира претендентов.

Юрия Дохояна очень не хватает

— Как впечатления от игры на мемориале Дворецкого?

— Мне обычно тяжело, когда турнир начинается рано утром. Но не в этот раз. Я недавно приехал с турниров в США, поэтому разница поясов чувствуется (Ян участвовал в заключительном этапе Grand Chess Tour-2023 в Сент-Луисе, где занял третье место в турнире по быстрым шахматам и четвертое — с классическим контролем. — Прим. «СЭ»). Проснулся в 3:30 по Москве и с тех пор не спал (разговор состоялся около 16:00). Так что если бы мы играли вечером, то я бы спал на ходу. А утром был более-менее бодр большую часть турнира.

Если говорить про сам турнир, то здорово, что он проводится. К сожалению, с годами мемориалов становится все больше и больше. С другой стороны, это хороший повод собраться, вспомнить легенд, поиграть шахматы. В этот раз на мемориале Марка Израиловича Дворецкого был очень приличный состав. Получил удовольствие от конкуренции и атмосферы. Последний раз играл в Центральном доме шахматиста в 2020 году.

— Это был первый мемориал имени Юрия Дохояна, ушедшего из жизни в июле 2021 года. Какое-то время он был и вашим тренером...

— С Юрием Рафаиловичем мы немного занимались вместе, чуть больше пересекались в сборной. Коронавирус безвременно унес много светлых людей. Безусловно, Юрия Рафаиловича очень не хватает. Как я сказал на закрытии турнира, очень хочется, чтобы люди, которым был посвящен наш вечер, были с нами.

— Во время матча в Астане ФШР подготовил серию материалов о ваших тренерах. Могли бы выделить трех из них, кто больше всего повлиял на вас?

— Не хочу никого выделять. В равной степени всем признателен. Замечательно, что была сделана серия таких материалов, хотя объективно всех учесть не могли. Кого-то назвали, кого-то нет.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Надеюсь, подойти к ЧМ по быстрым шахматам и блицу в хорошей форме

— В конце декабря традиционно пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Планируете сыграть в Самарканде?

— Да, планировал.

— Вы завоевал серебро ЧМ-2013 по рапиду и серебро ЧМ-2014 по блицу, но до победы пока не добирались. Эти предновогодние турниры вы рассматриваете больше как развлечение или настрой максимальный?

— В целом в турнире, который носит статус чемпионата мира, надо играть за первое место или не играть совсем. К тому же всегда хочется закончить год на мажорной ноте. Посмотрим. До ЧМ еще довольно много времени. Надеюсь, подойти к нему в хорошей форме и буду бороться за высокие места.

— Внимательно ли топ-шахматисты следят за своим рейтингом в быстрые шахматы и в блиц?

— Понятно, что классический рейтинг стоит особняком. А в блиц и в рапид сейчас поменялся коэффициент обсчета. Теперь он обсчитывается, как и в классику. С коэффициентом 10 за одно очко. Это важный момент. Раньше коэффициент был 20 и 25. Поэтому в порядке вещей было за один турнир прибавить или потерять 100 пунктов. Это было менее контролируемо.

— А как относитесь к дефляции рейтинга в классике?

— Установить рейтинговые рекорды сейчас сложнее. Насколько я понимаю, с 1 января ФИДЕ вводит новый минимальный рейтинг: 1400 вместо 1000. По идее, это призвано остановить дефляцию. Как-то сбалансировать систему, но пока эта волна дойдет до самых верхов, вероятно, пройдет несколько лет. Возможно, это возымеет действие быстрее.

Не так просто будет получить канадскую визу

— Как оцениваете вторую половину 2023 года?

— Сложно сказать. У меня особо не было суперважных турниров, помимо Кубка мира-2023. В нем я прошел дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем (в 1/8 финала в Баку Ян уступил Видиту Гуджрати на тай-брейке. — Прим. «СЭ»). Другие турниры в основном были в быстрые и блиц. Могу охарактеризовать их как «Тоттенхэм» из известного фильма «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался.

Опять же, надо понимать, что мой главный турнир состоится в апреле. К нему будет основная подготовка (речь про турнир претендентов-2024, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. — Прим. «СЭ»).

— Уже продумываете логистику в Канаду?

— План есть. Первый этап, — нужно получить канадскую визу. Это будет не так просто.

— Уже подали документы?

— В ближайшее время.

— Владимир Поткин уже не является вашим основным тренером?

— Верно. Уже какое-то время мы общаемся как добрые друзья, товарищи. Шахматами занимаемся меньше.

— Кто сейчас вас тренирует?

— Есть люди, которые мне помогают. Больше пока ничего сказать не могу.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Крамник не очень удачно начал разгонять историю видео с Ниманном

— Вы поддержали Владимира Крамника в пикировке с Хикару Накамурой, написав в твиттере: «Крамник — тот герой, которого Готэм (вымышленный город, в котором происходит действие историй о супергерое Бэтмене. — Прим. «СЭ») заслуживает, но не тот, который ему нужен прямо сейчас». Могли бы поделиться своим отношением относительно его расследования?

— Не могу сказать, что этим постом я поддержал или, наоборот, пожурил Владимира Борисовича. В каждой шутке есть доля шутки. На самом деле, он поднимает довольно важный вопрос. Возможно, Крамник не очень удачно начал разгонять эту историю видео с Ниманном. Мне кажется, что это отобрало висты и потенциал того, как серьезно будут относиться к этой истории.

Касательно Накамуры надо понимать, что статистика [приведенная Крамником] выдающаяся (американец набрал 45,5 из 46 очков в трехминутных блиц-партиях подряд. — Прим. «СЭ»). Но действительно, возможно, он играет с не самыми сильными соперниками, но по каким-то причинам имеющими высокий рейтинг на Chess.com. Сейчас в интернете есть такой локальный мем Interesting. Интересно, чем все это закончится.

Крамник однозначно прав в том, что Chess.com объективно может делать больше для выявления нечестных игроков. Надеюсь, более-менее громкие случаи будут обнародованы. Думаю, у них есть информация, но пока руководители платформы заняли выжидательную позицию. Надо понимать, что несет высокие репутационные риски.

— Вам самому интересно сейчас играть онлайн? Те же «Титульные вторники»?

— «Вторники» рассматриваю больше как шоу, если играть их со стримом. Честно говоря, их очень сложно сыграть хорошо. Или я стал играть насколько хуже, или соперники стали на голову сильнее. То ли все вместе. Когда тебя образцово обыгрывает мастер ФИДЕ... Что поделать. Это своего рода лотерея.

— Крамник предложил обязательно играть под своим именем в призовых турнирах, запретить наушники и обязать игроков установить дополнительную камеру, которая показывает всю комнату, где находится шахматист. Что об этом думаете?

— Это очень локальные изменения. Если человек хочет жульничать, сидя у себя дома, ему не помешают ни дополнительные камеры, ни наличие/отсутствие наушников, ни контроль над экраном. Есть много хитростей, много уловок. Например, люди используют ботов, которые подсказывают ходы, а иногда играют за них. Для начала такого рода умельцев надо победить. Полдела будет сделано.

— Вы практически перестали вести свои каналы в соцсетях. Хотя контент там вызывал большой отклик подписчиков...

— Особо нет поводов вести Telegram-канал. Периодически что-то пишу в твиттер. Понимаю, что не прав. Буду работать над этим. Для YouTube мне нужен человек, который бы монтировал, занимался всем постпродакшном. Пока у меня таких сотрудников нет.