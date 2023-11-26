Крамник включил Накамуру в список вероятных читеров. Американец в бешенстве

Хикару заявил, что у 14-го чемпиона мира «нет мозгов».

В конце прошлой недели один из самых титулованных и уважаемых шахматистов современности Владимир Крамник записал двухчасовое видео, которое посвятил конкретным мерам борьбы с читерством в онлайн-шахматах, и представил список из 18 гроссмейстеров, 14 из которых показывают аномальные результаты в призовых турнирах (гроссмейстер вместе с ведущими математиками проанализировал, как невероятно меняется их рейтинг в ключевых партиях в порядка 40 «Титульных вторниках» на Chess.com). Среди этих 14 «счастливчиков» свои показатели узнал четвертый номер рейтинга ФИДЕ, один из самых популярных шахматных стримеров Хикару Накамура. Американец сильно разволновался. Записал нервическое видео, написал много постов в Twitter. Крамник жестко ответил на это.

Поддержка Непомнящего

Американцу не понравился следующий пост Крамника: «Недавно замечена новая выдающаяся статистика: игрок набрал 45,5 из 46 очков в трехминутных блиц-партиях подряд, показав средний рейтинг 2950. А в нескольких из этих 46 партиях рейтинг этого шахматиста составлял 3600+. Я верю, что всем будет интересно, кто это».

Крамника публично поддержал Ян Непомнящий. «Крамник — тот герой, которого Готэм (вымышленный город, в котором происходит действие историй о супергерое Бэтмене. — Прим. «СЭ») заслуживает, но не тот, который ему нужен прямо сейчас». Накамура ответил на это Яну: «Похоже, Владимир ссылается на мой рекорд... он действительно обвиняет меня в мошенничестве? Ты тоже согласен с этим обвинением, написав в соцсетях эту чушь?»

Через несколько часов после этой перепалки Накамура зашел в свой аккаунт Twitch, где сообщил, что Крамник и Непомнящий оставляли в его адрес пренебрежительные комментарии не только в интернете.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Я не знаю, о чем думает Крамник, — заявил Накамура. — В конце концов, очень обидно видеть, что он делает. Я был уверен, что он вернется и скажет, что просто привел статистику и что она ничего не значит. Я знаю, что за кулисами они (Крамник и Непомнящий) говорили обо мне всякое. Трудно отнестись к этому добросовестно. Я надеюсь, что Владимир оставит это настоящим экспертам... людям, которые являются математиками и статистиками, которые знают, что делают».

Не обошлось в речи американца и без оскорблений.

«Крамник был действительно глуп... Если бы он хотел сделать свое расследование анонимным, то никогда бы не опубликовал средний и наивысший рейтинг. Потому что есть только три игрока, которые могут показать такой перформанс: Магнус Карлсен, Дэниел Народицкий и я. При этом Магнус не так уж много играл онлайн. Из этого делаю вывод, что у него нет мозгов. Владимир потерял самообладание».

«Мне реакция Хикару не очень понятна, — отметил создатель Levitov Chess, бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Если ты играешь честно, что так нервничать... В шахматном мире большая шумиха, как, дескать, можно обвинить самого Накамуру! Это же безумие! Полная чушь, конечно, потому что сам Хикару давал очень много поводов думать, что с моралью он не дружит, от слова «совсем». В бытность еще просто игроком, а не звездой не было большего хама в онлайн-блице, чем он. Лично видел сообщения, которые он писал, — это мрак. Всегда отвратительно вел себя за доской, бросал фигуры, стучал по часам.

Уважаемый ныне стример делал рокировку двумя руками в блице с Непомнящим на Кубке мира и потом нагло врал на камеру, что это разрешено в США, и поэтому он не думал, что нарушает что-то. Так что не надо нам рассказывать сказки, что успешный шахматист и стример сразу становится святым — это не так. Все это совершенно не значит, что я считаю его читером. У меня нет пока мнения на этот счет, но я надеюсь сделать эфир с Владимиром Борисовичем [Крамником] на эту тему в ближайшее время. Посмотрим, спокойно изучим статистику. Вообще, спокойней надо быть".

Никто не стоит выше закона

«Я внимательно прочел комментарии и посмотрел пару видео (Chessbrah, например) о моем посте. Честно говоря, в Сети по этому поводу написано много ерунды, но в этом нет ничего необычного. И все же хотелось бы внести ясность, объяснить свою позицию, — высказался Крамник. — Слушая видео Эрика Хансена на YouTube, я был весьма удивлен, услышав то, что никто не говорит публично, но о чем все знают в частном порядке. «В последние несколько лет МНОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШАХМАТИСТЫ говорили мне, что Хикару читерит».

Какое совпадение, то же самое случилось и со мной, и, скорее всего, это были разные люди. Я никогда не проверял это и не думал об этом. Поэтому решил проверить статистику. Я твердо верю, что НИКТО не является женой Цезаря, и каждый, кто время от времени достигает результатов, превосходящих ожидания, должен быть серьезно проверен, в том числе, конечно, и я.

Внимательно проверив статистику Хикару, я обнаружил МНОГО выступлений с низкой вероятностью как у него, так и у некоторых его соперников. Некоторые из которых имеют КРАЙНЕ низкую математическую вероятность. Намного ниже одного процента, согласно расчетам профессиональных математиков.

Хикару Накамура. Фото Global Look Press

Один из таких расчетов был представлен недавно, за ним последуют другие. Учитывая все вышесказанное, оставлять его без какой-либо дополнительной проверки было бы оскорблением для всех тех «МНОГИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШАХМАТИСТОВ», которые могут ошибаться в своих выводах, но имеют полное право, видя многочисленные весьма необычные выступления, требовать объяснений.

Даже если делать выводы не является моей целью, для меня очевидно, что в таких случаях должна проводиться более глубокая проверка, независимо от того, как зовут игрока. Я понятия не имею чем закончилась бы эта проверка (которая, конечно, никогда не будет проведена Chess.cоm), но игнорировать такое количество ОГРОМНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ означает просто быть необъективным и полностью предвзятым, я твердо в это верю.

Существует не одно возможное объяснение статистических показателей известного стримера и шахматиста, но наименее вероятно, что все подвергшиеся анализу участники «чисты». Математически, в соответствии с элементарным здравым смыслом и в сочетании с базовыми знаниями о шахматах.

В то же время я бы предложил проанализировать таким же образом мои партии и выступления, и только приветствовал бы это. Tак что мне трудно понять, чем вызваны эти слезы и вопли других шахматистов, в особенности тех, кто достиг результатов, превосходящих ожидания. Никто не стоит выше закона и не должен занимать «особое» положение.

Больше мне нечего сказать об этой запоздалой истерии, вызванной моим предыдущим постом.

Я продолжу приводить ПРАВДИВУЮ статистику, и мне плевать, какие имена будут в ней затронуты, потому что мы, шахматисты, находимся в одной лодке, равны в правах и к нам нужно относиться одинаково, вне зависимости от показателей PR-рейтинга".