Любит хорроры, Фишера и называет свой стиль хаосом. Гунина снова стала чемпионкой мира

Россиянка Валентина Гунина стала двукратной чемпионкой мира по блицу.

Валентина Гунина в блестящем стиле второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу. Россиянка набрала 14 очков из 17, выиграв сразу 12 партий (начала турнир с семи побед подряд). Уроженка Мурманска — одна из самых ярких шахматисток современности. Помимо успехов в быстрые шахматы 34-летняя шахматистка четырехкратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады, пятикратная победительница командного чемпионата Европы, чемпионка мира в составе команды России.

«СЭ» поздравляет Валентину с грандиозным успехом и приводит ее наиболее яркие цитаты.

О своем стиле игры?

Полный игровой хаос. Я играю необычно, обожаю «живые» шахматы. Готовиться с компьютером мне не очень импонирует. Конечно, у меня есть дебютная подготовка, но она не такая заученная, как у мужчин.

О кумире

Это Бобби Фишер. Он боролся за права шахматистов. Именно благодаря Фишеру у гроссмейстеров заметно повысились гонорары, а сами шахматы во всем мире вышли на новый уровень популярности. Что касается его игры, то он был настоящим бойцом. Мне нравится смотреть его партии, он играл в «живые» шахматы.

О любимом гроссмейстере современности

Мне импонирует Рихард Раппорт. Он играет в еще более безумные шахматы, чем я. Обожаю смотреть его партии, так не играет никто.

Фото ФИДЕ

Чем шахматисты отличаются от обычных людей?

Мы особенные в хорошем смысле слова. У нас очень жесткий режим, усиленно готовишься к турниру, приезжаешь домой и сразу готовишься к другому. Поэтому времени на личную жизнь и встречи с друзьями практически не остается. При этом шахматы — это сумасшедший адреналин. Такого не испытаешь даже на американских горках.

О любимом виде спорта

Я настоящий фанат шахмат. Я могу отыграть свою партию, прийти в номер и включить другой турнир.

Отличия мужских и женских шахмат

Мое мнение: это два разных вида спорта. Мужчины допускают гораздо меньше ошибок. В первую очередь за счет психологии их игра более солидная и в то же время гораздо более скучная. Как я уже говорила, они играют более плотно, у них часто бывает восьмичасовой контроль времени. Девушки не выдержат столько физически. И конечно, у них совершенно другие гонорары. Наш плюс заключается в том, что мы можем играть в мужских турнирах, и для нас это хорошая подготовка, опыт. Например, теннисистки не могут играть в мужской сетке.

О любимом жанре в кинематографе

Хорроры — моя страсть.

О самых памятных победах в составе сборной

Все турниры, в которых мы побеждали, мне очень приятно вспоминать: три шахматные олимпиады, победы на чемпионатах Европы, успех на чемпионате мира. И я играю в команде совсем по-другому. На личных стартах я могу делать все, что хочу. В сборной же у меня повышенная ответственность перед командой.