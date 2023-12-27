«Все животные равны, но некоторые равнее». Российский шахматист возмущен привилегиями Карлсену

Ян Непомнящий жестко раскритиковал организаторов ЧМ по рапиду и блицу в Самарканде.

Чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде только-только стартовал, но без скандалов уже не обходится. Причем возмутителем спокойствия в Узбекистане стал сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который на своей страничке в социальных сетях жестко раскритиковал привилегированные условия в рамках ЧМ для норвежца Магнуса Карлсена. И понять Яна можно, ведь создание конкурентных преимуществ для одного, пусть и самого знаменитого, шахматиста может непосредственно влиять на спортивные результаты.

Комната отдыха для одного

«Уважаемые FIDE и организаторы чемпионата! Как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее других. Справедливо ли предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — задался вопросом участник двух матчей за шахматную корону.

Понять Яна можно. Да, Карлсен — уникум, но в таких турнирах, как чемпионат мира по рапиду и блицу с его очень жестким ритмом, собственная комната отдыха действительно является большим подспорьем. Очевидно, что организаторы турнира в Самарканде просто физически не могут предоставить такие комнаты всем многочисленным участникам (202 у мужчин и 117 у женщин), но это не значит, что надо разделять шахматистов по принципу «Карлсен и все остальные». Естественно, это не может не породить недовольство, особенно среди топ-гроссмейстеров.

Так что Непомнящий наверняка высказал на своей страничке то, о чем думают в Самарканде многие его коллеги. Впрочем, это вряд ли что-то изменит — вряд ли организаторы решатся сейчас лишить Магнуса персонального помещения, иначе ведь могут нарваться на жесткий демарш звездного норвежца вплоть до отказа играть. Карлсен, кстати, подтвердил, что сыграет в Самарканде только в начале декабря, что наверняка очень порадовало организаторов. Возможно, поэтому в Узбекистане решили порадовать дорогого гостя, забыв о принципе шахматного равенства.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Доминирование Магнуса

Непомнящий после первого дня чемпионата мира по рапиду занимал, кстати, только 64-е место с тремя очками в пяти партиях. В первой партии он черными сыграл вничью с Михаилом Брякиным, выступающим за сборную Сербии, а во втором белыми для многих сенсационно не смог переиграть 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды, также сыграв вничью. Мало того, в третьем туре Ян уступил черными Сергею Григорьянцу из Венгрии. И, таким образом, с одним очком в трех партиях оказался в группе аутсайдеров.

Правда, затем Непомнящий начал-таки прорыв наверх, выиграв две заключительные партии первого игрового дня — белыми у турецкого гроссмейстера Гемма Каана Гокеркана, а затем черными у россиянина Александра Рязанцева. В его активе стало три очка из пяти, а значит, шансы на высокие места при продолжении победной серии еще остаются.

Тем не менее Карлсен оторвался от Яна уже на 1,5 очка, лишь одну из пяти партий сведя вничью, а в четырех победив. Точно такие же показатели после стартового (из трех) дня ЧМ по рапиду в Самарканде еще у четырех — Ивана Чепаринова из Болгарии, Юй Яньи из Китая, Арджуна Эригайси и Сантоша Видита из Индии. У лучших из россиян Даниила Дубова, Александра Шиманова и Павла Понкратова — по четыре очка. У женщин с четырьмя очками лидирует Нургюл Салимова из Болгарии, лучшая из нейтральных россиянок Анастасия Боднарук с тремя с половиной очками делит пока третье место.

Напомним, что Магнус чрезвычайно хорош не только в классическом формате, но и в быстрой и молниеносной игре. Что уже не раз доказывал на чемпионатах мира по рапиду и блицу. В частности, он является действующим чемпионом мира по рапиду и блицу, добыв оба титула в 2022 году в Алма-Ате (Казахстан). Всего же на его счету четыре титула в рапиде — также норвежец праздновал победу в 2014, 2015 и 2019 годах. На втором месте по титулам идет Вишванатан Ананд из Индии (два), а по одной победе есть у многих, включая и нескольких россиян. Последним из наших соотечественников успеха добился Дубов в 2018-м.

Что касается блица, то здесь превосходство Карлсена над всеми остальными и вовсе выглядит подавляющим — Магнус завоевал к настоящему моменту уже шесть титулов — в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах. Следом в иерархии самых успешных мастеров блица идет с тремя титулами чемпиона мира россиянин Александр Грищук, но с 2016 года (тогда первенствовал Сергей Карякин) наши ЧМ по блицу не выигрывали. В Самарканде блиц-турнир, напомним, пройдет 29-30 декабря, сразу после завершения соревнований по рапиду.