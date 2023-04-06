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Сегодня, 13:10

Ян Непомнящий вступает в борьбу за звание чемпиона мира

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Матч на первенство мира между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай) пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане, Казахстан. Местом проведения станет отель St. Regis Astana. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, из которых победитель получит 60%.

Соперники сыграют максимум 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Победителем объявляется игрок, первым набравший 7,5 очков. Если чемпион не определяется по итогам 14 партий, 1 мая будет сыгран тай-брейк.

Церемония открытия матча состоится 7 апреля. Первая партия будет сыграна 9 апреля. Начало партий — в 12:00 по московскому времени.

В Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве будет организована фан-зона матча: комментировать партии будут международные гроссмейстеры и эксперты. Вход для гостей свободный. В первый игровой день матча, 9 апреля, в фан-зоне состоится детский турнир.

Еще одна фан-зона будет организована в гостиничном комплексе «Измайлово», где с 13 по 28 апреля впервые в Москве пройдет детско-юношеское первенство России по шахматам. Первенства России соберут 1500 спортсменов из более чем 80 субъектов Российской Федерации. В их рамках пройдут соревнование по шахматной композиции, первенства России по блицу, быстрым и классическим шахматам, Всероссийское соревнование «Первая лига», а также первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года.

Помимо этого, Федерация шахмат России совместно с региональными федерациями шахмат организует фан-зоны матча в других регионах нашей страны.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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