Поткин рассказал о работе шахматистов с компьютерными программами

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что прогресс компьютерных аналитических модулей в шахматах впечатляет.

«Прогресс компьютерных аналитических модулей впечатляет. Сравнивая с подготовкой к матчу в 2016 году — сейчас, чтобы дойти до истины, компьютеру требуется в десятки раз меньше времени. В то же время и объем информации вырос пропорционально. Шахматистам необходимо уметь получать минимум ценной информации и сохранять мозг в гибком состоянии для принятия решений за доской», — приводит слова Поткина ТАСС.

С 7 апреля по 1 мая в Казахстане в матче за звание чемпиона мира встретятся победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.