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Сегодня, 13:20

Андрей Филатов и Ян Непомнящий вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards

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Президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и претендент на звание чемпиона мира гроссмейстер Ян Непомнящий вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards в номинациях «Менеджер года» и «Спортсмен года» соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

Премия Sport Business Awards уже шестой раз объединяет профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

Голосование жюри пройдет с 11 по 16 апреля.

шахматы
Андрей Филатов
Ян Непомнящий
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