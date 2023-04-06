Андрей Филатов и Ян Непомнящий вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards

Президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и претендент на звание чемпиона мира гроссмейстер Ян Непомнящий вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards в номинациях «Менеджер года» и «Спортсмен года» соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

Премия Sport Business Awards уже шестой раз объединяет профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

Голосование жюри пройдет с 11 по 16 апреля.